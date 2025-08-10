SON DAKİKA
Yeniden Sacha Boey | Galatasaray eski yıldızı için harekete geçti

Sarı-Kırmızılılar’ın, eski sağ beki Sacha Boey için Bayern Münih’e kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 24 yaşındaki Fransız futbolcu, eski takımına dönmeye sıcak bakarken, son kararı ise Bayern Münih’in vereceği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray transferde sağ bek bölgesine odaklandı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda sağ bek takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadroya katmak için önemli bir adım attı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Cimbom 24 yaşındaki Fransız sağ bek için Bayern Münih'e kiralama teklifi yaptı. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 21 maça çıkan ve 1 gol ile 4 asistlik performans sergileyen Boey'in, eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Ancak son kararı Alman kulübünün vereceği ifade ediliyor. Boey'in Bayern Münih ile 30 Haziran 2028'e kadar süren bir kontratı bulunuyor ve güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Boey hakkında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Boey'u çok seviyorum, bize çok önemli katkı verdi. Ona her zaman kapımız açık" ifadelerini kullanmıştı.

2021 yılında Fransa'nın Rennes takımından transfer edilen Boey, sergilediği başarılı performansın ardından 30 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

G.Saray eski yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek için girişimlerine iyice hız verdi.

