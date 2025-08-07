Hüseyin hoca sabır dedi

G.Birliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, transfer süreçlerinin yavaş ilerlediğini ve takımın zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak taraftarlarına 'sabır' çağrısında bulundu. Samsunspor maçıyla ilgili de konuşan Eroğlu, "İlk maçlar hep zordur, bunun farkındayız. En iyi skoru almak için deplasmana gideceğiz. İyi oyunumuzu sahaya yansıtmak ve iyi başlamak istiyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. Bu süreçte yoğun çalıştık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taktiksel anlamda hep istediklerimizi yapmaya çalıştılar" diye konuştu.