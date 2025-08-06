TFF Fener Beşiktaş ve Başakşehir’in ilk hafta maçlarını erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki hafta Avrupa kupaları eleme turlarında mücadele edecek Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in hafta sonu oynayacağı Süper Lig maçlarının ertelendiğini açıkladı. Açıklamada, "Fenerbahçe- Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK maçları federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.