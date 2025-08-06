Mourinho’ya göre şanslar eşit

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord sınavı öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, tur şanslarıyla ilgili olarak, "Tur için şansları %50-50 görüyorum. İki maç arasındaki süre bir haftadan az olacak. Biz favori değiliz ama onları da üstümüzde görmüyorum" ifadelerini kullandı.



Mourinho, Feyenoord'un genç teknik direktörü hakkında da konuştu: "Robin harika bir forvet oyuncusuydu. Kendisini çok iyi tanıyorum, çok genç bir teknik direktör." Fenerbahçe kadrosuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Mourinho, "Mert Hakan hariç burada olan herkes oynayabilecek durumda. Duygusal anlamda bu durum onlar için zor değil. Skriniar ve Semedo oynayacak durumdalar" diye konuştu.

Jose Mourinho basın toplantısında Porto'dan eski öğrencisi Jorge Costa'nın vefat etmesi sebebiyle gözyaşı döktü.