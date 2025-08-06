PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mourinho'ya göre şanslar eşit

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord sınavı öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, tur şanslarıyla ilgili olarak, "Tur için şansları %50-50 görüyorum. İki maç arasındaki süre bir haftadan az olacak. Biz favori değiliz ama onları da üstümüzde görmüyorum" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Mourinho’ya göre şanslar eşit

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord sınavı öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, tur şanslarıyla ilgili olarak, "Tur için şansları %50-50 görüyorum. İki maç arasındaki süre bir haftadan az olacak. Biz favori değiliz ama onları da üstümüzde görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Mourinho, Feyenoord'un genç teknik direktörü hakkında da konuştu: "Robin harika bir forvet oyuncusuydu. Kendisini çok iyi tanıyorum, çok genç bir teknik direktör." Fenerbahçe kadrosuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Mourinho, "Mert Hakan hariç burada olan herkes oynayabilecek durumda. Duygusal anlamda bu durum onlar için zor değil. Skriniar ve Semedo oynayacak durumdalar" diye konuştu.

Jose Mourinho basın toplantısında Porto'dan eski öğrencisi Jorge Costa'nın vefat etmesi sebebiyle gözyaşı döktü.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
Emekliye para iadesi gündemde! En az 30 bin TL avantaj
Borsa İstanbul
PKK silah bıraktı YPG entegre olacak korkusu sardı! CIA ajanı Rubin’den küstah tehdit: Türkiye’nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz
İş insanı Halit Yukay’a ne oldu? Teknesi parçalanmış halde bulundu | Limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
Elektronik imza sahteciliğinde flaş gelişme | 57 ismin olduğu liste ortaya çıktı
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş’tan beka meselesi vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Bakanlık duyurdu: Fındık alım fiyatları belli oldu!
Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin devletin acziyeti yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu
Elektronik imza sahteciliğinde iddianame ortaya çıktı! 270 e-imza üretildi: Çete lideri Ziya Kadiroğlu’nun sicili kabarık çıktı
Galatasaray geleceğe yatırım niteliğinde bir orta saha arayışında! Sarı-Kırmızılılar transferde kurallı oynuyor
ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!
TSK’da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu?
Onların Torbacı manipülasyonu! Emniyet gerçeği açıkladı
Trump’tan ilginç üçüncü dönem açıklaması: Muhtemelen aday olmayacağım ama olmak isterim
Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl SOMElendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı
Galatasaray’da eski yıldız geri dönüyor!
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kırmızı şapkalı hain tutuklanarak cezaevine gönderildi
Fenerbahçe’den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
Batı basınında gündem Putin’in gizli kızı! Ukrayna’yı destekledi babasını suçladı