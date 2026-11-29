Gülistan Doku soruşturmasında MASAK raporu! Eski Vali Tuncay Sonel'in hesaplarında 62,5 milyon TL'lik hareket
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada MASAK'ın mali incelemesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in banka hesaplarında 62,5 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildiği, gayrimenkul kayıtlarında ise 40 dükkân, 6 arsa ve düğün salonu bulunduğu belirtildi. Kripto para işlemleri, yakın çevreye yapılan transferler, sosyal medya ödemeleri ve koruma polisinin "valinin talimatı" yönündeki ifadesi de soruşturmada incelemeye alındı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturmada mali ilişkiler mercek altına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) hazırladığı belirtilen raporda, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile soruşturma kapsamındaki diğer isimlerin banka hesap hareketleri, gayrimenkul kayıtları ve para transferleri incelendi.
Sonel'in hesaplarında 2020-2026 yılları arasında 62 milyon 506 bin 74 TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirtilirken, şüphelilerin yakın çevreleriyle gerçekleştirdikleri transferler ve sosyal medya hizmetleri için yapıldığı öne sürülen ödemeler de araştırıldı.
TUNCAY SONEL'İN HESAPLARINDA 62,5 MİLYON TL'LİK HAREKET
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; MASAK incelemesinde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 2020-2026 yılları arasındaki banka işlemleri ele alındı.
Raporda yer aldığı belirtilen verilere göre Sonel'in hesaplarına 968 işlemle 34 milyon 527 bin 246 TL giriş yapıldı. Aynı dönemde 1.285 işlemle 27 milyon 978 bin 828 TL çıkış gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 62 milyon 506 bin 74 TL olarak kaydedildi.
İncelemede Sonel'in 2024 ve 2025 yıllarında kripto para platformu Paribu üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıtlara da yer verildi.
40 DÜKKÂN, 6 ARSA VE DÜĞÜN SALONU DETAYI
Mali incelemede Sonel'e ilişkin gayrimenkul kayıtları da ele alındı. Raporda 40 dükkân, 6 arsa, düğün salonu, bağ ve daire tapularına ilişkin bilgilerin bulunduğu belirtildi.
Söz konusu mal varlığı kayıtlarının ve hesap hareketlerinin soruşturma kapsamındaki iddialarla bağlantısı olup olmadığı adli süreçte değerlendirilecek.
YAKIN ÇEVREYE MİLYONLUK PARA TRANSFERİ
MASAK'ın incelediği belirtilen kayıtlarda, soruşturma kapsamındaki isimlerin yakın çevreleriyle yaptıkları para transferlerine de yer verildi. 27 Aralık 2022'de Bülent Sonel'den Kader Kılıç'a 1 milyon TL gönderildiği kaydedildi.
2023-2026 yılları arasında ise Tuncay Sonel'den Efe Engin Kılıç ve Akın Kılıç'a 100 bin, 125 bin ve 85 bin TL tutarında transferler gerçekleştirildiği belirtildi.
Dönemin koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da Gürkan Teksarı'ya 7 bin 600 TL, Hakan Teksarı'ya ise 1.200 TL gönderdiği aktarıldı.
KORUMA POLİSİNİN HESAPLARI DA İNCELENDİ
Koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun banka hesaplarında Ağustos 2025'te gerçekleştirilen üç ayrı transfer tespit edildiği belirtildi. Eroğlu'nun Lokman Eroğlu'na toplam 800 bin TL gönderdiği, işlemlerin açıklamalarında gayrimenkul ve daire alım kaporası ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.
İncelemede Eroğlu'nun altın, gümüş ve döviz hesapları da ele alındı. Dolar hesabındaki işlem tutarlarının 2018'de 42 bin 641 dolar, 2019'da 43 bin 170 dolar, 2026'da ise 30 bin 803 doları aşan seviyelerde olduğu bildirildi.
SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİ VE BEĞENİ İÇİN ÖDEME İDDİASI
Eski polis memuru Gökhan Ertok'un 2018-2020 yılları arasındaki banka hareketlerinde sosyal medya hizmetleriyle bağlantılı açıklamalar bulunduğu öne sürüldü.
Instagram, Twitter, takipçi, beğeni, sosyal medya paneli, ACA Bilişim ve Bitcoin açıklamalı çok sayıda işlemin incelendiği belirtildi.
Tunceli Valiliği, Ordu Valiliği ve Tuncay Sonel'in adının geçtiği altı ayrı işlemde toplam 3 bin 688 TL tutarında ödeme kaydı bulunduğu aktarıldı.
TUNCAY SONEL SUÇLAMALARI REDDETTİ
Tuncay Sonel'in 21 Nisan 2026 tarihinde verdiği ifadede sosyal medya hizmetleriyle ilgili iddiaları kabul etmediği belirtildi.
Sonel'in, "Tunceli Valiliği Twitter Trend Topic" ve "Ordu Valisi Tuncay Sonel Twitter hizmeti" açıklamalı işlemlerle bağlantısı bulunmadığını savunduğu öğrenildi.
ACA Bilişim'e para göndermediğini belirten Sonel'in, valilik veya belediye adına bu yönde ödeme yapılmadığını ve Gökhan Ertok'tan sosyal medya hizmeti talep etmediğini ifade ettiği aktarıldı.
KORUMA POLİSİNDEN "VALİNİN TALİMATI" İFADESİ
Soruşturma kapsamında eski polis memuru Gökhan Ertok ile koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun para transferlerine ilişkin ifadeleri de karşılaştırıldı.
Ertok'un, Şubat ve Mart 2020'de Eroğlu tarafından hesabına gönderilen 10 bin TL'nin yaptığı işler karşılığında aldığı bahşiş olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.
Şükrü Eroğlu'nun ise 2 Mayıs 2026 tarihli ifadesinde bazı işlemleri valinin talimatıyla yaptırdığını ve belirlenen tutarları Ertok'un hesabına aktardığını söylediği bildirildi.
GÜLİSTAN DOKU'NUN DİJİTAL VERİLERİ SİLİNDİ Mİ?
Soruşturmadaki iddialardan biri de Gülistan Doku'ya ait dijital verilerin silinmesine ilişkin.
Mustafa Türkay Sonel'in genç kızın ölümünden sorumlu olduğu, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ise olayın üzerini örtmeye çalıştığı yönünde iddialar bulunuyor.
Koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun, Doku ailesinden alınan yedek SIM kartı eski polis memuru Gökhan Ertok'a ulaştırdığı ve genç kıza ait dijital verilerin bu yolla silindiği öne sürülüyor.
Bu suçlamalar soruşturma kapsamında araştırılıyor; kesinleşmiş yargı kararıyla ortaya konulmuş bulgular olarak değerlendirilmiyor.
BANKA KAYITLARI VE İFADELER KARŞILAŞTIRILIYOR
Mali incelemede Umut Altaş ve Nurşen Arıkan'ın hesap hareketlerinin de araştırıldığı bildirildi.
Umut Altaş'ın 2019 yılında Ali Eren Bayır'a yaptığı bazı transferlerin açıklamalarında argo ve müstehcen ifadeler bulunduğu belirtildi.
Nurşen Arıkan'ın ise 17 Nisan 2026 tarihli ifadesinde 20 bin dolar göndermediğini ve ilgili kişiyi engellediğini söylediği, buna karşılık Ocak 2026'da üç ayrı 770 dolarlık transfer kaydı bulunduğu aktarıldı.
MASAK raporunda yer aldığı belirtilen mali işlemlerin Gülistan Doku soruşturmasındaki iddialarla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.