Söz konusu mal varlığı kayıtlarının ve hesap hareketlerinin soruşturma kapsamındaki iddialarla bağlantısı olup olmadığı adli süreçte değerlendirilecek.

Mali incelemede Sonel'e ilişkin gayrimenkul kayıtları da ele alındı. Raporda 40 dükkân, 6 arsa, düğün salonu, bağ ve daire tapularına ilişkin bilgilerin bulunduğu belirtildi.

Gülistan Doku soruşturmasında 40 dükkân, 6 arsa ve diğer gayrimenkullere ilişkin kayıtlar MASAK incelemesine yansıdı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

YAKIN ÇEVREYE MİLYONLUK PARA TRANSFERİ

MASAK'ın incelediği belirtilen kayıtlarda, soruşturma kapsamındaki isimlerin yakın çevreleriyle yaptıkları para transferlerine de yer verildi. 27 Aralık 2022'de Bülent Sonel'den Kader Kılıç'a 1 milyon TL gönderildiği kaydedildi.

2023-2026 yılları arasında ise Tuncay Sonel'den Efe Engin Kılıç ve Akın Kılıç'a 100 bin, 125 bin ve 85 bin TL tutarında transferler gerçekleştirildiği belirtildi.

Dönemin koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da Gürkan Teksarı'ya 7 bin 600 TL, Hakan Teksarı'ya ise 1.200 TL gönderdiği aktarıldı.