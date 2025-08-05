Beşiktaş’dan Taremi harekatı

Tammy Abraham'ın ardından 9 numara pozisyonuna bir hamle daha yapması beklenen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. İtalya'nın en ciddi yayın organlarından Corriera dello Sport'a göre siyah-beyazlılar, Inter formasını giyen Mehdi Taremi ile her konuda anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Inter'de yeni sezon planlarında yer almayan İranlı golcüyü kesin olarak ikna ettiği ve İstanbul'a seyahat için planlamanın yapıldığı da vurgulandı. 2024-25 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi 3 gol ve 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor 1 mücadelede sarı kart gördü. Inter'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Taremi geçen sezo bedelsiz olarak Porto'tan transfer edilmişti