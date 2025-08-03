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Savunmaya genç Gabriel iddiası | Fenerbahçe rotasını Brezilya'ya çevirdi

21 yaşındaki Victor Gabriel, Sarı-Lacivertliler’in savunma hattını güçlendirme planında öne çıkıyor. Brezilya basını, 5 milyon Euro değerindeki yıldızın Fenerbahçe için geleceğe yönelik önemli bir yatırım olacağını yazdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ağustos 2025
Savunmaya genç Gabriel iddiası | Fenerbahçe rotasını Brezilya’ya çevirdi

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Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in, Internacional forması giyen 21 yaşındaki stoper Victor Gabriel'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Gabriel, 1.85'lik boyu ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun uzun boylu, fiziksel gücü yüksek ve hava hakimiyeti olan bir savunma oyuncusu arayışında olduğu bilinirken, Gabriel'in bu profile uygun bir isim olduğu vurgulanıyor.

Brezilya basını, Gabriel transferinin Fenerbahçe için geleceğe dönük önemli bir yatırım olacağını belirtti. Yıl sonunda kontratı bitecek Sambacı stoperin, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.

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