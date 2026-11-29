Gazzeli çocuklardan Beşiktaş'a teşekkür! Batum'daki Filistin dayanışması Gazze'nin enkazlarına işlendi
Beşiktaş'ın Batum'da siyonist İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Filistin'e verdiği desteğe Gazzeli çocuklardan teşekkür geldi. Ellerinde siyah-beyazlı kulübe teşekkür mesajlarının yer aldığı posterler taşıyan çocuklar bir araya geldi. Beşiktaş'ın sergilediği tutumun Türk halkının Filistin'e desteğinin bir yansıması olduğunu belirten Ömer el-Menavi, "Bu tutum Türk halkı için yeni değil. Türk halkı, gerek uluslararası platformlarda gerekse spor müsabakalarında Filistin halkına verdiği destekle biliniyor." dedi.
Batum'da Filistin bayraklarıyla verilen dayanışma mesajı Gazze'ye ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaş'a Gazzeli çocuklardan anlamlı bir teşekkür geldi.
Filistin Spor Kulübünde bir araya gelen çocuklar, taşıdıkları posterlerle siyah-beyazlıların Filistin halkına verdiği desteği selamladı.
GAZZELİ ÇOCUKLARDAN BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR
Gazze kentindeki Filistin Spor Kulübünde bir araya gelen çocuklar, Beşiktaş'ın Filistin halkına verdiği desteği takdir ettiklerini belirten mesajların yer aldığı posterler taşıdı.
Açıklamalarda bulunan Ömer el-Menavi, Beşiktaş'ın İsrail takımıyla tokalaşmayı reddetmesine destek vermek ve siyah-beyazlı ekibe teşekkür etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
"TÜRK HALKI FİLİSTİN'E DESTEĞİYLE BİLİNİYOR"
Beşiktaş'ın sergilediği tutumun Türk halkının Filistin'e yönelik desteğinin bir yansıması olduğunu belirten Menavi, "Bu tutum Türk halkı için yeni değil. Türk halkı, gerek uluslararası platformlarda gerekse spor müsabakalarında Filistin halkına verdiği destekle biliniyor." dedi.
DÜNYA KULÜPLERİNE BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI
Dünyanın farklı bölgelerindeki spor kulüplerine Beşiktaş'ı örnek almaları çağrısında bulunan Menavi, Filistin halkıyla gösterdiği dayanışma dolayısıyla Türk halkına teşekkür etti.
BATUM'DA FİLİSTİN BAYRAKLARI DALGALANDI
Beşiktaş, 26 Kasım'da Gürcistan'ın Batum kentinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada futbolcuları ve taraftarlarıyla Filistin'e destek mesajı vermişti.
Tribünlerde Filistin bayrakları ve destek pankartları açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi müdahale etmişti.
OUATTARA'DAN DÜNYAYA MESAJ
Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara, tribünden aldığı Filistin bayrağını UEFA yazısının üzerine asmış, ağzını kapatıp diğer elini başına götürerek yaptığı sembolik hareketle Gazze'de yaşananlara dikkat çekmişti.
Ouattara, sosyal medya hesabından söz konusu anları "Tüm ezilen halklar için" mesajıyla paylaşmıştı.
Daha sonraki açıklamasında futbolun sınırların, kökenlerin ve dinlerin ötesinde insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Ouattara, dünyanın farklı bölgelerinde halkların maruz kaldığı adaletsizliklere kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirterek Filistin'in özgürlüğüne destek vermişti.
BATUM'DAKİ DAYANIŞMA GAZZE'NİN ENKAZLARINA KAZINDI
Ouattara'nın Batum'da verdiği dayanışma mesajı, Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın enkazına çizilen portresiyle ölümsüzleştirilmişti.
Filistinli sanatçılar, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yıkılmış bir binanın beton bloğuna Ouattara'nın portresini, Türk ve Filistin bayraklarını ve Beşiktaş'ın logosunu resmetmişti.