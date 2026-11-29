Açıklamalarda bulunan Ömer el-Menavi, Beşiktaş'ın İsrail takımıyla tokalaşmayı reddetmesine destek vermek ve siyah-beyazlı ekibe teşekkür etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Batum'da Filistin bayraklarıyla verilen dayanışma mesajı Gazze'ye ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaş'a Gazzeli çocuklardan anlamlı bir teşekkür geldi.

Beşiktaş'ın Batum'da siyonist İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Filistin'e verdiği desteğe Gazzeli çocuklardan teşekkür geldi. (Foto: AA)

"TÜRK HALKI FİLİSTİN'E DESTEĞİYLE BİLİNİYOR"

Beşiktaş'ın sergilediği tutumun Türk halkının Filistin'e yönelik desteğinin bir yansıması olduğunu belirten Menavi, "Bu tutum Türk halkı için yeni değil. Türk halkı, gerek uluslararası platformlarda gerekse spor müsabakalarında Filistin halkına verdiği destekle biliniyor." dedi.

DÜNYA KULÜPLERİNE BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI

Dünyanın farklı bölgelerindeki spor kulüplerine Beşiktaş'ı örnek almaları çağrısında bulunan Menavi, Filistin halkıyla gösterdiği dayanışma dolayısıyla Türk halkına teşekkür etti.

BATUM'DA FİLİSTİN BAYRAKLARI DALGALANDI

Beşiktaş, 26 Kasım'da Gürcistan'ın Batum kentinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada futbolcuları ve taraftarlarıyla Filistin'e destek mesajı vermişti.

Tribünlerde Filistin bayrakları ve destek pankartları açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi müdahale etmişti.