Mourinho’nun hedefi Fener’de şampiyonluk

Gremio efsanesi Jorge Biadek'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Biadek, Brezilya kulübü Gremio'nun başkan adayı ve yakın dostu olan Marcelo Marques'in, Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini belirtti.

Ancak, Biadek'in ifadesine göre Mourinho'nun planlarında şu an için Güney Amerika yok. Brezilya basınının aktardığı bilgiler doğrultusunda, Portekizli teknik adamla doğrudan görüştüğünü belirten Biadek'in "Şu anda hiçbir görüşme yok. Mourinho Brezilya'da herhangi bir takımı çalıştırmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'ye tamamen odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve hedefi Türkiye'de şampiyonluk yaşamak" dediği öne sürüldü.

Mourinho, 2024 yazında Sarı-Lacivertliler ile sözleşme imzalayarak Türk futboluna yeni bir soluk getirmişti. Avrupa'nın en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Mourinho, Sarı-Lacivertli kulüple lig şampiyonluğu ve Avrupa başarısı hedefliyor.