Frankowski Fransa’ya uçtu

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Przemyslaw Frankowski, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.
Rennes ile Galatasaray'ın transfer için anlaşmasının ardından yıldız futbolcu, Fransa'ya gitti.
Fransa Ligi takımlarından Rennes, Frankowski'yi Galatasaray'dan 2 yıllığına kiralayacak. Rennes zorunlu satına alma opsiyonu için Sarı-Kırmızılılar'a 8 milyon Euro ödeyecek.
Cimbom'a geçtiğimiz kış transfer sezonunda katılan Frankowski, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkarken 1 asistlik skor katkısında bulundu.