Beşiktaş’ta Chukwueze sürprizi!

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sürerken büyük kulüpler kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Samuel Chukwueze için dikkat çeken bir iddia Çizme basını tarafından ortaya atıldı.

Nijeryalı futbolcunun menajerinin Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiği belirtiliyor. Chukwueze'nin Milan ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre, 10 milyon Euro olarak öne çıkıyor... 26 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Milan'da 36 müsabakada forma şansı bularak 5 gol kaydetti.