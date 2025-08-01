Solskjaer Beşiktaş’la devam edeceğini söyledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer Shakhtar Donetsk maçından sonra yaptığı açıklamada Shakhtar'ın 2 maçta da kendilerinden daha iyi oynadığını söyleyerek, "Rakibimiz turu hak etti. Shakhtar'ın Avrupa Ligi'nde çok daha üst yerlere geleceğini düşünüyorum. Birkaç şansı bulduk ama ikinci yarı olmadı. Biz maceraya başladık. Sezona daha yeni başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam ediyoruz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Son 4-5 yılda Beşşiktaş zorlu süreçler geçirdi. İhtiyacımız olan şey istikrar" dedi. Norveçli hoca yapılacak takviyelerle güçlü bir takım haline gelerek söz sahibi olacaklarını sözlerine ekledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer maçtan sonra üzüntülüydü. Norveçli hoca her şeye rağmen toparlanacaklarına inandığını söyledi