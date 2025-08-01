Frankowski Fransa’ya geri dönüyor

Fransız medyasından L'Equipe'in haberine göre Rennes, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için Galatasaray ile son detayları konuşuyor. Önümüzdeki 3 gün içinde transferin tamamlanması beklenirken haberin detayında satın alma opsiyonunun 5,5 milyon Euro ile 6 milyon Euro arasında olduğu aktarıldı. Cimbom'un 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Lens'ten kadrosuna kattığı Frankowski'nin Sarı- Kırmızılılar ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Lens'ten Galatasaray'a transfer olan Frankowski yeniden Fransa'ya dönüyor.