Fener’den Diaz harekatı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor...



Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Real Madrid forması giyen 24 yaşındaki Brahim Diaz, transfer gündeminin ilk sırasına yerleşti. Portekizli çalıştırıcı Mourinho'nun bizzat talep ettiği belirtilen Diaz için Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde Real Madrid ile temas kuracağı öğrenildi.



Transferin zorluklarla geçebileceği ifade edilse de, Sarı-Lacivertliler'in kiralama formülünü değerlendirdiği gelen bilgiler arasında. Orta saha ile hücum arasında yaratıcı bir köprü kurabilecek oyuncu arayışında olan Mourinho, İspanyol yıldızın oyun stilini oldukça beğeniyor. Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diaz'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon toplamda 56 resmi maçta forma giyen Diaz, Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 karşılaşmada sahaya çıktı. Öte yandan bu gelişmeler doğrultusunda Sarı-Lacivertli taraftarlar Diaz'ın sosyal medya hesaplarına "Come to Fenerbahçe" yorumları yağdırdı.