Morata düğümü çözülemiyor!

Geçtiğimiz sezon devre arasında Milan'dan kiralanan Alvaro Morata'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği İspanyol yıldız direkt 11'de forma giymek istediği için ayrılık kararı almıştı. Serie A ekiplerinden Como ile anlaşan ve sarı-kırmızılı yönetime ayrılık talebini ileten Morata konusunda tam anlamıyla restleşme yaşanıyor. Okan Buruk'un özel işlerinden dolayı izin verdiği tecrübeli yıldız henüz İspanya'dan dönmedi. Galatasaray yönetiminin Morata'ya ulaştığı ve İstanbul'a gelip idmanlara çıkmasını istediği belirlendi. Ancak yıldız futbolcunun bu talebe olumlu yanıt vermediği ifade ediliyor. İtalyan basınına göre Galatasaray 6 milyon Euro ödenmesi durumunda Morata'nın Como'ya gidişini onaylayacak. Ancak İtalyan kulübünün bu rakamı çok fazla bulduğu belirlendi.