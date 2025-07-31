Marca’da manşet Arda Güler!

İspanya'nın önemli yayın organlarından Marca Gazetesi Real Madrid forması giyen Arda Güler'i manşetine taşıdı. Haberde Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler'e liderlik rolü verdiği ve yeni sezonda ilk 11'de başlatacağı yazıldı. Alonso'nun Güler'e talimat verirken görüldüğü haberde, teknik direktörün Kulüpler Dünya Kupası'nda Güler'i denediği ve başarılı bulduğu bildirildi.
Haberde Arda Güler'in farklı pozisyonları öğrenme isteğinin teknik direktör Alonso tarafından takdirle karşılandığı detayı da yer aldı.