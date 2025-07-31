Arroyo takımda kalacak

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Keny Arroyo'nun takımdaki geleceğiyle ilgili karar verildi.



Kolombiya basınından El Diario'da yer alan habere göre Beşiktaş, Arroyo'yu takımda tutma kararı aldı. Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in dün gerçekleştirdiği toplantının ardından Arroyo'ya gelen kiralama teklifinin reddedildiği belirtildi. Keny Arroyo'nun Brezilya ligi takımlarından Fortaleza'ya kiralanacağı iddia edilmişti.

Beşiktaş kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıkan 19 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Siyah- Beyazlı formayla 2 kez gol sevinci yaşadı.