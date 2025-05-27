PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

EuroLeague'de gelen zafer Fenerbahçe'nin "dünyanın en büyük spor kulübü" olduğunu gösterdi!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de tam 7 kez Final Four’a kalıp 4 kez finale çıktı. 2 kez de kupayı kaldırmayı başardı. Kadın Basket Takımı ise EuroLeague’de 11 kez son 4’e kalıp 2 şampiyonluk yaşadı. Kadın Voleybol’da da birçok kupa kazanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025
EuroLeague’de gelen zafer Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu gösterdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor, Fenerbahçe Beko'nun Abu Dabi'de Monaco'ya karşı kazandığı 2. THY EuroLeague şampiyonluğu Sarı-Lacivertliler'in spor kulübü kimliğini bir kez daha ortaya çıkardı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de 7 kez Final Four'a kalıp 4 kez final oynama başarısı gösterdi. Sarı-Lacivertliler bu finallerin 2'sinde kupayı kaldırdı.

VOLEYBOLDA 3 AVRUPA KUPASI
Kadın Basketbol Takımı ise 11 kez oynadığı Final Four'da 4 defa finale kalıp 2022- 2023 ve 2023-24'te şampiyonluk yaşadı.

Ayrıca Kadın Basket Takımı 2023 ve 2024'te Fiba Süper Kupası'nı müzesine götürdü ve bu kupayı kazanan ilk Türk takımı oldu. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı da kazandığı 1 Cev Şampiyonlar Ligi, 1 Cev Kupası ve 1 FIVB Dünya Kadınlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2024'teki Paris Olimpiyatları'na da 27 sporcu ile en çok sporcu gönderen kulüp oldu.

İŞTE BÜYÜK BAŞARILAR
Erkek basketbol: Euroleague'de 7 kez final-four, 4 kez final, 2 kez şampiyonluk.
Kadın basketbol: Euroleague'de 11 kez final-four, 4 kez final, 2 şampiyonluk. 2 kez FIBA Süper Kupa şampiyonluğu.
Kadın voleybol: 1 CEV Kupası, 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası. 7 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 5 Kupa Volley, 5 Spor Toto şampiyonluğu.
2024 Paris Olimpiyatları: 27 sporcu (dünya üzerinde en fazla sporcu gönderen kulüp.) Kazanılan 2 gümüş madalya.

ÖNCE ÜZÜLDÜ SONRA SEVİNDİ
Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Khem Birch ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazandığı 2017 yılında tecrübeli pivot, Fenerbahçe'ye finalde kaybeden Olympiacos'ta forma giymişti. Birch 8 yıl sonra bu kez Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşadı.

BURADA KALMAK İSTERİM
Final Four'da Sarı-Lacivertliler'e yaptığı katkıyla dikkatleri çeken Errick McCollum geleceği ile ilgili, "Burada kalmak isterim ama bana bağlı değil. Burada olmaktan keyif aldım. Ne olursa olsun geçirdiğim zamana ve kazanma fırsatına minnettarım" diye konuştu.

BÜYÜK ZAFER BUGÜN KUTLANACAK
Dün İstanbul'a gelen Fenerbahçe, EuroLeague zaferini bugün kutlayacak. Yapılan açıklamada, "Takımımız, saat 17.00'de Ülker Spor Salonu'ndan üstü açık otobüsle Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, şampiyonluğumuzu coşkuyla kutlayacağız" denildi.

TÜM TÜRKİYE'DE BÜYÜK COŞKU
Fenerbahçe- Beko ile Monaco arasında oynana THY EuroLeague finali Tüm Türkiye'de meydanlara kurulan dev ekranlardan takip edildi. Sarı-Lacivertli takımın kupayı kazanmasının ardından taraftarlar şampiyonluğu Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşku ile kutladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Şaibeli kurultay CHP’yi kanlı bıçaklı etti! Ekremciler ve Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: Şerefsizler
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaların arasına daldı! 1 kişi gözaltına alındı! İngiltere Başbakanı Keir Starmer’dan açıklama
Türk Telekom
KOBİ’ler işlerini büyütecek | KOSGEB’den finansman desteği! Kimler faydalanabilir?
Kanarya Mersin’de dağıldı! Hatayspor - Fenerbahçe: 4-2 | MAÇ SONUCU
Moskova’da 1 saatlik kritik zirve! Vladimir Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti
Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr’de! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mutlak butlan baskısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Tehlike 15 Temmuz’dan da büyük! TSK’daki kripto FETÖ’cülerin peşine düşüldü: 61 muvazzaf asker tutuklandı
İSTAÇ’ı bypass ettiler... KİPTAŞ’ta ne işler çevirdiler? İBB’de 4. dalga operasyonunda 25 tutuklama: Aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt da var
Başkan Erdoğan’dan Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde önemli açıklamalar
MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar
Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu
Ekrem İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın ve para kasaları arasında telefon trafiği! Kameraları neden kapattılar?
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Takvim duruşma tutanaklarına ulaştı: Kılıçdaroğlu yönetimi devralabilir
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a eşi Brigitte Macron’dan tokat!