EuroLeague'de gelen zafer Fenerbahçe'nin "dünyanın en büyük spor kulübü" olduğunu gösterdi!

Fenerbahçe yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor, Fenerbahçe Beko'nun Abu Dabi'de Monaco'ya karşı kazandığı 2. THY EuroLeague şampiyonluğu Sarı-Lacivertliler'in spor kulübü kimliğini bir kez daha ortaya çıkardı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de 7 kez Final Four'a kalıp 4 kez final oynama başarısı gösterdi. Sarı-Lacivertliler bu finallerin 2'sinde kupayı kaldırdı.

VOLEYBOLDA 3 AVRUPA KUPASI

Kadın Basketbol Takımı ise 11 kez oynadığı Final Four'da 4 defa finale kalıp 2022- 2023 ve 2023-24'te şampiyonluk yaşadı.

Ayrıca Kadın Basket Takımı 2023 ve 2024'te Fiba Süper Kupası'nı müzesine götürdü ve bu kupayı kazanan ilk Türk takımı oldu. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı da kazandığı 1 Cev Şampiyonlar Ligi, 1 Cev Kupası ve 1 FIVB Dünya Kadınlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2024'teki Paris Olimpiyatları'na da 27 sporcu ile en çok sporcu gönderen kulüp oldu.

İŞTE BÜYÜK BAŞARILAR

Erkek basketbol: Euroleague'de 7 kez final-four, 4 kez final, 2 kez şampiyonluk.

Kadın basketbol: Euroleague'de 11 kez final-four, 4 kez final, 2 şampiyonluk. 2 kez FIBA Süper Kupa şampiyonluğu.

Kadın voleybol: 1 CEV Kupası, 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası. 7 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 5 Kupa Volley, 5 Spor Toto şampiyonluğu.

2024 Paris Olimpiyatları: 27 sporcu (dünya üzerinde en fazla sporcu gönderen kulüp.) Kazanılan 2 gümüş madalya.



ÖNCE ÜZÜLDÜ SONRA SEVİNDİ

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Khem Birch ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazandığı 2017 yılında tecrübeli pivot, Fenerbahçe'ye finalde kaybeden Olympiacos'ta forma giymişti. Birch 8 yıl sonra bu kez Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşadı.

BURADA KALMAK İSTERİM

Final Four'da Sarı-Lacivertliler'e yaptığı katkıyla dikkatleri çeken Errick McCollum geleceği ile ilgili, "Burada kalmak isterim ama bana bağlı değil. Burada olmaktan keyif aldım. Ne olursa olsun geçirdiğim zamana ve kazanma fırsatına minnettarım" diye konuştu.



BÜYÜK ZAFER BUGÜN KUTLANACAK

Dün İstanbul'a gelen Fenerbahçe, EuroLeague zaferini bugün kutlayacak. Yapılan açıklamada, "Takımımız, saat 17.00'de Ülker Spor Salonu'ndan üstü açık otobüsle Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, şampiyonluğumuzu coşkuyla kutlayacağız" denildi.

TÜM TÜRKİYE'DE BÜYÜK COŞKU

Fenerbahçe- Beko ile Monaco arasında oynana THY EuroLeague finali Tüm Türkiye'de meydanlara kurulan dev ekranlardan takip edildi. Sarı-Lacivertli takımın kupayı kazanmasının ardından taraftarlar şampiyonluğu Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşku ile kutladı.