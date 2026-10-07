Moda artık yalnızca kumaşın, rengin ve estetiğin konuşulduğu bir alan olmaktan çıkalı çok oldu.

Paris Moda Haftası’nda sergilenen boynuzlu kostümler, kırmızı tema ve korkutucu makyajlardan oluşan sıra dışı tasarımlar kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) SINIRLARI ZORLAYAN GÖSTERİ Podyumlar kimi zaman ideolojik mesajların, provokatif sembollerin ve sınırları zorlayan gösterilerin sahnesine dönüşüyor. Paris Moda Haftası'nda sergilenen bazı görüntüler ise bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Boynuzlar, karanlık figürler, ürpertici makyajlar ve okült çağrışımlar taşıyan tasarımlar, "Bu gerçekten moda mı, yoksa başka bir mesajın vitrini mi?" sorusunu beraberinde getirdi.