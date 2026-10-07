Paris Moda Haftası'ndaki şeytani defileye tepki! Boynuzlar, çatal diller ve kırmızı figürler
Fransa'nın başkentinde düzenlenen Paris Moda Haftası, podyumda sergilenen radikal ve provokatif tasarımlarla magazin ve kültür-sanat gündemine bomba gibi düştü. İnsanlığın sürüklendiği estetik ve ahlaki boyutu sorgulatan defilede; kırmızı şeytani figürler, korku temalı makyajlar ve gizli semboller dikkat çekti. Sosyal medyada "kötülüğün ve karanlık kültürün tebliğ edilmesi" olarak nitelendirilen defile, inançların ve toplumsal değerlerin altını oyma çabası olarak değerlendirildi.
Moda artık yalnızca kumaşın, rengin ve estetiğin konuşulduğu bir alan olmaktan çıkalı çok oldu.
SINIRLARI ZORLAYAN GÖSTERİ
Podyumlar kimi zaman ideolojik mesajların, provokatif sembollerin ve sınırları zorlayan gösterilerin sahnesine dönüşüyor. Paris Moda Haftası'nda sergilenen bazı görüntüler ise bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Boynuzlar, karanlık figürler, ürpertici makyajlar ve okült çağrışımlar taşıyan tasarımlar, "Bu gerçekten moda mı, yoksa başka bir mesajın vitrini mi?" sorusunu beraberinde getirdi.
"PARİS MODA HAFTASI'NDA ŞEYTANİ KÜLTÜR"
Konuyu köşesine taşıyan Günaydın'dan Yüksel Aytuğ 7 Ekim 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
Paris Moda Haftası'ndaki rezaleti gördünüz mü? Eğer görmediyseniz, herhangi bir arama motoruna "Paris Moda Haftası'nda şeytani kültür" diye yazın ve eğer dayanabilirseniz izleyin.
"SANIRSINIZ ŞEYTANIN TA KENDİSİ"
Boynuzlar, kırmızı şeytani figürlerle oluşturulmuş kostümler, insanın içine korku salan iğrenç makyajlar, çatal diller vs...
Sanırsınız şeytanın ta kendisi defile düzenlemiş, kandırdığı insan müsveddeleriyle beraber -hâşâ- insanlığı kendisine tapmaya davet ediyor, tebliğde (!) bulunuyor.
MODA KILIFININ İÇİNDE ŞEYTAN
İşte dünyamızın gelip dayandığı son nokta bu. Şeytan bu kez moda kılıfının içine girip, inançların altını oymaya heveslenmiş.
Katılımcıların makyajları ve kıyafetleriyle beraber podyumda sergilenen tasarımların detaylarına gizlenen ya da açıkça sergilenen semboller, küresel elitlerin popüler kültür üzerinden kitlelere empoze etmeye çalıştığı karanlık alt kültürün izlerini taşıyor.
GENÇLİĞİN AKLI ÇELİNMEYE ÇALIŞILIYOR
Hatırlayın, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde eşcinsellerin adeta geçit töreni vardı. Türlü ahlaksızlık "iftiharla" sergilenip, spora gönül veren gençliğin aklı çelinmeye çalışılmıştı.
Dün olimpiyat, bugün moda haftası, yarın konser... Belli ki şeytan kendine Paris'i mesken tutmuş. Etrafımızı saran tüm kötülükler için Allah'a sığınıyorum.