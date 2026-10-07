TEST ÇÖZMEK YETMİYOR

Bu durum 2028 adaylarının çalışma biçimini de yakından ilgilendiriyor. Öğrencinin yüzlerce benzer soruyu çözerek belirli kalıpları ezberlemesinden çok, farklı bağlamlarda karşısına çıkan soruları anlayıp çözebilmesi gerekecek.

Uzun bir metni doğru okumak, gereksiz bilgiyi ayıklamak, tablo ve grafikleri yorumlamak, verilen bilgilerden sonuca ulaşmak hem LGS hem de YKS hazırlığında daha fazla önem taşıyacak.

Bu nedenle bugün 7'nci ve 11'inci sınıfta bulunan öğrenciler için 2 yıllık süreç yalnızca test sayısını artıracakları bir dönem değil. Okuma, anlama, yorumlama, muhakeme ve problem çözme becerilerini geliştirecek bir hazırlık dönemi olacak.

2028'de LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için hazırlık maratonu şimdiden başladı.

RESMİ MATERYALLERİ TAKİP EDİN

Yeni döneme hazırlanan öğrenciler açısından en önemli konu doğru kaynağa ulaşmak. Özellikle "2028'e uygun yeni nesil soru" adıyla piyasaya çıkacak her kaynağın sınavdaki soru yaklaşımını yansıtacağı düşünülmemeli. Öğrenciler için ilk referans MEB ve ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi materyaller olacak.

MEB, yeni müfredata uygun örnek soruları, denemeleri ve hazırlık materyallerini öğrencilerle paylaşacak. Böylece adayların sınav günü daha önce hiç karşılaşmadıkları bir soru yaklaşımıyla karşı karşıya kalmamaları hedefleniyor. Yeni soru modelleri için hazırlık da başladı. MEB tarafından "Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu" hazırlandı.