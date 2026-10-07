Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların puanları belli olurken, ÖSYM değerlendirme sürecine ilişkin önemli bir ayrıntıyı da duyurdu. Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'nin 15'inci sorusu iptal edildi. İptal edilen soru puanlama değerlendirmesine dahil edilmedi.

2026 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. (Foto: Takvim foto arşivi)

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Sınava giren adaylar, 7 Ekim 2026 saat 06.00 itibarıyla sonuçlarına erişmeye başladı. Adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sınav puanlarını ve sonuç bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2026 KPSS Lisans sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin sonuç sistemine giriş yapması gerekiyor. Sorgulama işlemi sırasında T.C. kimlik numarası ile ÖSYM aday şifresi kullanılıyor.

Sisteme giriş yapan adaylar, kendilerine ait KPSS sonuç bilgilerini ekrandan ayrıntılı şekilde inceleyebiliyor. Sonuç ekranında sınavlara ilişkin puan ve değerlendirme bilgileri yer alıyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuç sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

2026 KPSS LİSANS'TA BİR SORU İPTAL EDİLDİ! ÖSYM'DEN DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans sınavına ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'ndeki bir sorunun iptal edilmesine karar verildi.

KPSS LİSANS'TA BİR SORU İPTAL EDİLDİ

6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Alan Bilgisi Oturumlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınavlara ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı ve adaylardan gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 15 numaralı soru, ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla iptal edildi.

İptal edilen sorunun ardından sınavın değerlendirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Böylece 2026-KPSS Lisans kapsamında ilgili oturuma ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmış oldu.

Adayların sınav sonuçları ve puan hesaplamalarında ÖSYM tarafından yapılan bu değerlendirme dikkate alınacak.

2026-KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ TESTLERİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 KPSS Lisans sınavının değerlendirme süreci tamamlandı. (Foto: Takvim foto arşivi)

KPSS PUANLARI 2 YIL GEÇERLİ OLACAK 2026 KPSS Lisans kapsamında alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar, elde ettikleri puanları kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı ile tercih süreçlerinde kullanabilecek.

KPSS puanıyla başvuru yapacak adayların, tercih veya personel alımı ilanlarında belirtilen özel başvuru şartlarını da taşıması gerekiyor. Bu nedenle adayların yalnızca puanlarını değil, başvuracakları kadrolara ilişkin güncel koşulları da dikkate alması önem taşıyor.

ÖSYM, sınav değerlendirmesinde bir soruyu iptal etti. (Foto: Takvim foto arşivi)

GÖZLER TERCİH VE KAMU PERSONEL ALIMLARINDA

KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez tercih süreci ve kamu kurumlarının personel alımları yer alacak. KPSS puanıyla yapılacak başvurularda adayların yayımlanacak tercih kılavuzlarını ve ilanlarda belirtilen şartları dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Kamu kurumlarında açılacak kadrolar için belirlenen başvuru koşulları birbirinden farklı olabileceği için adayların yalnızca KPSS puanlarına göre hareket etmemesi önem taşıyor. Mezuniyet, bölüm, yaş ve diğer özel şartların da tercih öncesinde kontrol edilmesi gerekiyor.

KPSS A GRUBU PUANI İLE HANGİ KADROLARA BAŞVURULABİLİR? A Grubu KPSS puanları, müfettiş, denetçi, denetmen ve uzman gibi üst düzey kadrolara yerleşim için kullanılıyor. Bu puanlarla başvuru yapılabilecek kurumlar ve kadrolar şunlardır:

-Bakanlıklar ve bağlı başkanlıklar

-Bağımsız genel müdürlükler

-İl özel idareleri

-Belediye teftiş kurulları

-Özel yarışma sınavıyla alım yapılan yetişme programları

Ancak A Grubu puanları, B Grubu kadrolarına (Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, MSB sivil memur gibi) yerleşimde kullanılmaz.

KPSS sonuçları adayların puan ve değerlendirme bilgilerini içeriyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

KPSS A GRUBU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS A Grubu kadrolarında başvuru süreci, kurumların kendi ilanları üzerinden yürütülüyor. Adaylar, ilgili kurum tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına doğrudan başvurabiliyor. Kurumlar, adayları yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirebildiği gibi, belirli bir puan sıralaması oluşturduktan sonra giriş sınavına da davet edebiliyor. Başarılı olan adayların atama işlemleri ise kurumun belirlediği şartlar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

2026 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK? (KPSS-2026/2 TAKVİMİ)

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS-2026/2 tercih sürecinin tarihleri belli oldu. Adaylar, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için yapılacak ikinci yerleştirme kapsamında tercihlerini 17 Aralık 2026'dan itibaren yapabilecek. Tercih işlemleri 24 Aralık 2026 saat 23.59'da sona erecek.