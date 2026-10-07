Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında düzenlenen "Çağları Birbirine Bağlamak: İpek Yolu Astronomisinden Ay Keşfine" başlıklı oturumda, Türkiye'nin uzay hedefleri ve küresel uzay ekosistemindeki dönüşüm ele alındı. Oturumda Türkiye'nin geçmişten gelen astronomi mirasını uzay teknolojileriyle geleceğe taşıdığı vurgulandı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin Ay araştırma programında yeni bir aşamaya hazırlandığını belirterek, 2027'nin ilk yarısında Ay'a bir uzay aracı göndermeyi planladıklarını söyledi. Kıraç, görevin yalnızca Ay'a ulaşmaktan ibaret olmadığını belirterek, Ay yüzeyi ile Güneş rüzgârı arasındaki etkileşimin inceleneceğini, Ay'daki suyun, manyetik alanların ve yüzeyin termal özelliklerinin araştırılacağını ifade etti.

Türkiye'nin yüzde 80'i yerli imkânlarla geliştirilen Ay Uzay Aracı, 2027'nin ilk yarısında Ay'a gönderilecek. (Foto:AA)



198 UYDULUK DEV AĞ



ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol ise uzayın artık yalnızca ulusal prestij meselesi olmadığını belirterek, uzay teknolojilerinin ulusal güvenliğin ve ekonomik güvenliğin vazgeçilmez parçası haline geldiğini söyledi. Akyol, uzay sektöründe üç büyük dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. Buna göre tekil uyduların yerini birbirine bağlı uydu ağları alırken, uyduların siber güvenlik ve elektronik koruma gibi tehditlere karşı dayanıklı olması gerekecek.

Ayrıca karasal ve uydu ağlarında dinamik kaynak yönetimi önem kazanacak. Türkiye'nin uzay alanındaki en dikkat çekici projelerinden birinin Astralink LEO'nun takım uydusu olduğunu açıklayan Akyol, projenin 198 uydudan oluşacağını söyledi. Akyol, "Geçen yılın sonunda bu projeye başladık. Alçak Dünya yörüngesinde 198 uydudan oluşan bir takımyıldızımız olacak" dedi. İlk uydunun iki yıl içinde fırlatılmasının hedeflendiğini belirten Akyol, sistemin kendi dalga biçimine, kendi çiplerine ve yerli ekosistem tarafından geliştirilecek alt sistemlere sahip olacağını kaydetti.

UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM HAMLESİ

IAC 2026 Program Komitesi Başkanı ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karabeyoğlu, son 10 yılda yörüngeye fırlatılan yük miktarının 300 tondan 3 bin tona çıktığını kaydetti.

Karabeyoğlu, gelişmekte olan ülkelerin de kendi fırlatma kabiliyetlerine sahip olması gerektiğini belirterek bunun "bağımsızlık" anlamına geldiğini vurguladı. Türkiye'nin coğrafi şartları nedeniyle kendi topraklarından fırlatma yapmasının kolay olmadığını anlatan Karabeyoğlu, çözüm olarak Somali Uzay Limanı projesine işaret etti. Karabeyoğlu, "Türkiye bunu yaptı" dedi.