Türkiye uzayda yeni döneme hazırlanıyor! 198 uyduluk dev ağ kurulacak: Ay aracı 2027’de yola çıkacak
Türkiye, uzayda bağımsızlık hedefi için önemli adımlar atıyor. 2027'nin ilk yarısında Ay'a araç gönderilecek. 198 uyduluk Astralink takım uydusu projesi, Somali'de kurulması planlanan uzay limanı ve yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşan Ay aracı da uzay vizyonunun kilometre taşları oluyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında düzenlenen "Çağları Birbirine Bağlamak: İpek Yolu Astronomisinden Ay Keşfine" başlıklı oturumda, Türkiye'nin uzay hedefleri ve küresel uzay ekosistemindeki dönüşüm ele alındı. Oturumda Türkiye'nin geçmişten gelen astronomi mirasını uzay teknolojileriyle geleceğe taşıdığı vurgulandı.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin Ay araştırma programında yeni bir aşamaya hazırlandığını belirterek, 2027'nin ilk yarısında Ay'a bir uzay aracı göndermeyi planladıklarını söyledi. Kıraç, görevin yalnızca Ay'a ulaşmaktan ibaret olmadığını belirterek, Ay yüzeyi ile Güneş rüzgârı arasındaki etkileşimin inceleneceğini, Ay'daki suyun, manyetik alanların ve yüzeyin termal özelliklerinin araştırılacağını ifade etti.
198 UYDULUK DEV AĞ
ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol ise uzayın artık yalnızca ulusal prestij meselesi olmadığını belirterek, uzay teknolojilerinin ulusal güvenliğin ve ekonomik güvenliğin vazgeçilmez parçası haline geldiğini söyledi. Akyol, uzay sektöründe üç büyük dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. Buna göre tekil uyduların yerini birbirine bağlı uydu ağları alırken, uyduların siber güvenlik ve elektronik koruma gibi tehditlere karşı dayanıklı olması gerekecek.
Ayrıca karasal ve uydu ağlarında dinamik kaynak yönetimi önem kazanacak. Türkiye'nin uzay alanındaki en dikkat çekici projelerinden birinin Astralink LEO'nun takım uydusu olduğunu açıklayan Akyol, projenin 198 uydudan oluşacağını söyledi. Akyol, "Geçen yılın sonunda bu projeye başladık. Alçak Dünya yörüngesinde 198 uydudan oluşan bir takımyıldızımız olacak" dedi. İlk uydunun iki yıl içinde fırlatılmasının hedeflendiğini belirten Akyol, sistemin kendi dalga biçimine, kendi çiplerine ve yerli ekosistem tarafından geliştirilecek alt sistemlere sahip olacağını kaydetti.
UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM HAMLESİ
IAC 2026 Program Komitesi Başkanı ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karabeyoğlu, son 10 yılda yörüngeye fırlatılan yük miktarının 300 tondan 3 bin tona çıktığını kaydetti.
Karabeyoğlu, gelişmekte olan ülkelerin de kendi fırlatma kabiliyetlerine sahip olması gerektiğini belirterek bunun "bağımsızlık" anlamına geldiğini vurguladı. Türkiye'nin coğrafi şartları nedeniyle kendi topraklarından fırlatma yapmasının kolay olmadığını anlatan Karabeyoğlu, çözüm olarak Somali Uzay Limanı projesine işaret etti. Karabeyoğlu, "Türkiye bunu yaptı" dedi.
TÜRKİYE AY ÜSSÜ'NÜN KURULMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR
NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na katılımının ardından önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin uzay alanındaki yükselişine dikkat çeken Anderson, "Uzay, Türkiye için ulusal bir öncelik ve Artemis Anlaşmaları'nın imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.
ADANALI ASTRONOT UZAYDAN HEMŞERİLERİNE EL SALLAYACAK
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Deniz Burnham, uzay yolculuğu öncesinde Türkiye'ye mesaj gönderdi. Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştirilecek uzun süreli görev için uzaya çıkmaya hazırlanan Burnham, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu belirterek, Türkiye ile bağlarının güçlü olduğunu ifade etti.
Burnham, "Uzaya gittiğimde anneanneme, dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve tüm dünyaya el sallayacağım" dedi. Burnham, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarına da övgüde bulundu.
ASIL KAZANIM DÜNYADA KALACAK
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Direktörü Mehmet Nefes, Ay aracının yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu belirterek, bunun TÜRKSAT 6A'daki yerlilik oranından daha yüksek olduğunu söyledi.
Ay görevinin Türkiye'ye derin uzay konusunda önemli bir mühendislik deneyimi kazandıracağını belirten Nefes, LEO ve GEO uydularında kazanılan tecrübenin artık derin uzay görevlerine taşındığını ifade etti. Nefes, Türkiye'nin sürdürülebilir bir uzay ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.
AY'A YOLCULUK BAŞLIYOR
Yüzde 80'i yerli imkânlarla geliştirilen Ay Uzay Aracı, 2027 ilk yarısında uzaya fırlatılacak. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen aracın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları geçen ay tamamlandı.
Araçtaki 65 ekipmanın 56'sı yerli olarak geliştirildi. Araç, çevresel testlerden geçirilmek üzere TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne (USET) gönderildi.
GÖREV YERİNE 2 AYDA VARACAK
Sabah'tan Barış Şimşek ve Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre, aracın ABD'deki Kennedy Uzay Üssü'nden 2027'nin ilk yarısında fırlatılması, yaklaşık iki aylık bir yolculuk yapması ve Ay yüzeyinden yaklaşık 100 kilometre yükseklikteki kutupsal görev yörüngesine ulaşması planlanıyor. Araç, yörüngede Ay'ın kuzey ve güney kutupları üzerinden geçecek. Ay kendi ekseni etrafında döndükçe aracın her geçişi yüzeyde farklı boylamlara denk gelecek.
Aracın bu yörüngede en az üç ay boyunca bilimsel ve operasyonel faaliyetlerini sürdürmesi öngörülüyor. Araç, Ay ve çevresine ilişkin bilimsel veri toplayacak dört görev yükünü Ay yörüngesine taşıyacak.
Bunlardan ikisi, Türkiye'de geliştirilen radyasyon kalorimetresi ve radyasyon dozimetresi. Bu cihazlarla Ay yörüngesindeki iyonlaştırıcı radyasyon ortamı incelenecek.
İsveç Uzay Fiziği Enstitüsü tarafından geliştirilen Ay Nötr Parçacık Teleskobu, güneşten gelen yüklü parçacıklardan oluşan güneş rüzgârının Ay yüzeyiyle etkileşimini ve bu etkileşim sonucunda Ay yüzeyinde ortaya çıkan süreçleri araştıracak.
Bu cihazdan elde edilen verilerin Ay yüzeyini örten gevşek malzeme tabakasındaki su oluşum mekanizmalarının ve yerel manyetik alanların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.