Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında ekim kampanyaları belli oldu. Bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını 35 bin liraya kadar çıkarıyor. Ayrıca emeklilere sıfır faizli kredi, faizsiz nakit avans gibi imkanlar da sunuluyor, bunlarla toplam fayda 90 bin liraya kadar yükseliyor.

HANGİ BANKA NE VERİYOR? Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle... Emeklinin banka hesabına ekim dopingi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) ALBARAKA TÜRK (30.000 LİRAYA VARAN) Maaşa göre 8.300, 13.300, 16.600, 20.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 1.075, en çok 8.600 lira ek ödül.