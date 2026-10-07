Emeklilere ekim kampanyası! Bankalardan 35 bin TL promosyon, 90 bin TL’ye varan avantaj
Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlerin de yararlanabildiği ekim promosyon kampanyaları yenilendi. Bankalar 35 bin liraya varan promosyon sunarken, faizsiz kredi ve nakit avans gibi ek fırsatlarla toplam fayda 90 bin liraya kadar yükseliyor.
Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında ekim kampanyaları belli oldu. Bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını 35 bin liraya kadar çıkarıyor.
Ayrıca emeklilere sıfır faizli kredi, faizsiz nakit avans gibi imkanlar da sunuluyor, bunlarla toplam fayda 90 bin liraya kadar yükseliyor.
HANGİ BANKA NE VERİYOR?
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...
ALBARAKA TÜRK (30.000 LİRAYA VARAN)
Maaşa göre 8.300, 13.300, 16.600, 20.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 1.075, en çok 8.600 lira ek ödül.
AKBANK (30 BİN LİRAYA VARAN)
Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 16 Ekim'e kadar sürecek kampanyayla maaşını mobilden taşıyana, tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olana, 2 otomatik fatura talimatına, 2.000 lira üzeri kart harcamasına ve Mobilin Akbanklısı'na katılanlara toplam 15.000 liraya varan chip-para.
DENİZBANK (30.000 LİRAYA VARAN PROMOSYON)
Maaşını taşıyanlara; 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten KMH açmaları, fatura talimatı vermeleri ve aktif kredi kartı kullanmaları halinde 18.000 liraya varan ek promosyon.
GARANTİ BBVA (25.000 LİRAYA VARAN)
Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000 ve yeni sigorta poliçesine 2.000 lira olmak üzere 10.000 lira bonus.
ING (32.000 LİRAYA VARAN)
Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 4 fatura talimatına 4.000, Turuncu Hesap'ta 100.000 lira bakiyeye 3.500, 75.000 lira kredi kullanana 3.500, mobilden müşteri olana 2.000 lira ek promosyon ve kartla 5.000 lira harcamaya ayda 500, toplam 4.000 lira iade.
İŞ BANKASI (25.000 LİRAYA VARAN)
Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca ilk 2 fatura talimatına 2.000, banka kartıyla aylık 10.000 lira harcayana 6 ayda 3.000, kredi kartıyla aylık 10.000 lira harcayana 6 ayda 3.000, yeni kasko/ konut poliçesine 1.000 lira puan.
KUVEYT TÜRK (14.000 LİRAYA VARAN)
Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten otomatik fatura ödeme talimatına 1.000, kart ile 1.000 lira ve üzeri ilk harcamaya 1.000 lira.
ŞEKERBANK (35.000 LİRAYA VARAN)
Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 fatura talimatına 3.000, kredi kartıyla 5.000 lira alışverişe 5.000, KMH'ye 4.000, sigortaya 5.000, vadesiz hesaba maaşa göre 1.000-6.000 lira.
QNB (20.000 LiRAYA VARAN)
Maaşa göre 8.500, 13.500, 16.500, 20.000 lira. Eczane ve market harcamasına da yıllık 3.000 lira iade.
TÜRKiYE FİNANS (32.000 LİRAYA VARAN)
2 fatura talimatı verip, yedek hesabı başvurusu yapıp, kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayana, maaşa göre 13.000, 18.500, 22.000, 27.000 lira. Ayrıca emekli yakınını getirene kişi başına 500, toplam 5.000 lira.
VAKIF KATILIM (25.000 LİRAYA VARAN)
Birinci maaş dilimine 8.750, ikinciye 14.000, üçüncüye 17.500 lira. 20.000-49.999 lira aylığa 21.000, 50.000 lira ve üstü aylığa ise 25.000 lira.
YAPI KREDI (30.000 LİRAYA VARAN)
Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 fatura talimatına 2.000-5.000, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000- 5.000 lira arası, mobil uygulama kullanana 2.000, mobilden müşteri olana 3.000 lira ek ödül.
ZİRAAT (90.000 LİRAYA VARAN FAYDA)
12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varan avantaj. Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40.000 lira kredi, her ay 6.000 liraya varan Bankkart lira, faizsiz ve 3 ay taksitli 25.000 lira nakit avans var.