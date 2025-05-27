Cimbom’da Lunin sesleri!

Galatasaray yeni sezon için kaleci arayışlarında... Birçok yıldız kaleci ile temasta olan Sarı-Kırmızılılar için İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Marca Gazetesi'nin haberine göre Cimbom, Real Madrid'in 26 yaşındaki kalecisi Andriy Lunin'de oldukça ısrarcı. İspanyol medyasındaki habere göre Galatasaray, Ukraynalı kaleciyi transfer etmek istiyor. 26 yaşındaki eldiven takımda kalmak istiyor ancak menajeri Jorge Mendes, aldığı sınırlı süre nedeniyle onun için bir çıkış yolu arıyor.

8.5 MİLYON EURO'YA ALDILAR

2018 yılından beri İspanyol devinde forma giyen başarılı kalecinin sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor. Bu sezon 14 maçta forma giyen Lunin kalesinde 19 gol gördü. 6 kez ise kalesini gole kapatmayı başardı. Real Madrid, Lunin'i 2018 yılında Zorya Luhansk'tan 8.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Ukraynalı kaleciye İtalya ve İspanya Ligi'nden de talipler var. Andriy Lunin, 15 kez Ukrayna Milli Takımı'nda forma giydi.