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Yine bana hüsran | Beşiktaş, Rize yenilgisiyle 3.'lük şansını zora soktu!

Lig 3.’lüğü için çıktığı Rize karşısında 61’de Samet’in golüyle geri düşen Beşiktaş 64’te Mario ile skoru eşitledi. Rize 90+4’te Sowe ile Kartal’ın umutlarını yıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025
Yine bana hüsran | Beşiktaş, Rize yenilgisiyle 3.’lük şansını zora soktu!

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Beşiktaş ligin 37. haftasında Rizespor'a 2-1 yenildi. 25'te Rafa Silva'nın şutunda savunmadan seken topa Masuaku sol çaprazdan gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direkten auta gitti.

41'de ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Arroyo meşin yuvarlağı auta yolladı. 49'de Varesanaovic'in kafasını Mert köşeden çıkardı. 57'de Hojer'in sol çarpazdan şutunu Mert kornere çeldi. 61'de Rize golü buldu. Kullanılan kornere iyi yükselen Samet kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1. 64'te Beşiktaş skoru eşitledi.

Ceza sahasında topla buluşan Mario'nun vuruşu köşeden ağlara gitti :1-1. 90+1'de Rize öne geçti. Taha'nın çevirdiği topu önünde bulan Sowe maçın skorunu belirledi. Beşiktaş lig 3.'lüğü için son hafta kazanıp Samsun'un puan kaybını bekleyecek.

23 MAÇ SONRA RİZE'YE KAYBETTİ
Rizespor'a mağlup olan Siyah-Beyazlılar rakibine 23 maç sonra yenildi. Rize, Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 17 Şubat 2006'da evinde 1-0'lık skorla almıştı.

ÇERÇEVEYİ BULAMADI
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Milot Rashica'nın yerine ilk 11'de sahaya çıkan ve 53 dakika sahada kalan Keny Arroyo yakaladığı net pozisyonları gole çeviremedi.

MARIO'DAN 4. GOL
Beşiktaş'ta 53'te Keny Arroyo'nun yerine oyuna dahil olan Portekizli futbolcu Joao Mario 64'te Masuaku'nun asistinde attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı.

IMMOBİLE SEZONU KAPATTI!
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Rize maçında gördüğü sarı kartla ligin son haftasında deplasmanda oynanacak Bodrum maçında cezalı duruma düştü.

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