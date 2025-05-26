Havada karada denizde büyük coşku | Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu görsel bir şölene sahne oldu

Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşıp armasına 5. yıldızını takan Galatasaray şampiyonluğun coşkusunu havada, karada ve denizde taraftarıyla beraber doyasıya kutladı.

Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüsle taraftarının büyük desteğiyle Sarayburnu'na gelen Sarı-Kırmızılı kafile buradan da tekneyle uzun bir kortej eşliğinde önce Galatasaray Adası'na uğradı. Tekne daha sonra kutlamaların yapılacağı alan olan Yenikapı Meydanı'na hareket etti.

Burada taraftarlarıyla buluşan Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Ayrıca Yenikapı'daki müthiş gecenin sonunda yapılan havai fişek gösterileri de organizasyona renk katan bir başka bir detay olarak dikkatleri çekti.