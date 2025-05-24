7. Etnospor Kültür Festivali’nde 2. gün coşkusu

Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Kültür Festivali'nin 2. günü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikte Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans ekibi de gösteri yaptı. Nefes kesen gösteri izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Ayrıca Sıfır Atık Vakfı'nın standına da özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. Stantta yer alan atölyede gençlere atıkları dönüştürme bilinci kazandırılması hedefleniyor.