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Tarihi zafere tarihi kutlama

Kutlamalar yarın Yenikapı’da başlayacak. Pazar günü ise G.Saraylı futbolcular taraftarının önünde kupa seremonisine çıkacak ve tarihi anlar yaşanacak. Başkan Dursun Özbek, “Galatasaray taraftarı oraya bile sığmayacak. Rekor kırmalarını bekliyorum” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Tarihi zafere tarihi kutlama

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Galatasaray, Kayserispor'u yenerek 25. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-Kırmızılılar, bu şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlayacak. Cimbom, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek ve kupasını stadyumda değil, Yenikapı miting alanında alacak. 25.05.2025 kafalara kazınacak bir tarih olduğu için tören o güne alındı.

Yenikapı'da yapılacak etkinlik 2 gün sürecek. Yarın 12.00'de başlayacak etkinlik akşam 22.00'ye kadar devam edecek. Yenikapı'daki bu alanda yarın oynanacak Göztepe-Galatasaray maçı izlenebilecek. Pazar günü saat 16.00'da Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak. Kupa törenin saat 21.00'de başlaması bekleniyor. Ünlü sanatçılar kutlamalarda sahne alacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonluk kutlamaları Yenikapı'da olacak. Galatasaray taraftarı oraya bile sığmayacak. Galatasaray taraftarları için GS Plus uygulamasını hayata geçiriyoruz. Taraftarlar, Yenikapı'ya bu uygulama ile girecek. Premium üyeler için ekstra hizmetler olacak. GS Store'da indirim, Yenikapı'da özel bir alan ve GS Para bölümü olacak. Bilet almak için de öncelik olacak. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamayı izleme şansları olacak. Galatasaray taraftarından GS Plus'ı indirmelerini ve rekor kırmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Üst üste 3. şampiyonluğu yaşıyoruz. Hep birlikte başardık. Mayıslar bizimdir dedik. Mayıs'ta tekrar şampiyon olduk. İnşallah 4. ve 5. şampiyonluğa taraftarlarımızla birlikte yürüyeceğiz. Herkesi GSPlus Premium üyeliğine davet ediyorum. Bizim için de Galatasaray'a verilecek destek çok önemli. Çok önemli transferler yapıyoruz. Çok önemli oyunculara sahibiz. Galatasaray'ın açtığı yolda taraftarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

MUSLERA'DAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
GS Plus uygulamasının tanıtım toplantısında konuşan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera önemli açıklamalar yaptı. Uruguaylı eldiven, "Bütün kaptanlar olarak, taraftarımızı, gerçek ve Türkiye'de ilk olan, Türkiye'nin en büyük takımının kazandığı 5. yıldızı kutlamak için Yenikapı'ya bekliyoruz. Başkanım ve hocamın söylediklerinin hepsine katılıyorum, sonuna kadar da arkalarındayım" ifadelerini kullandı.

HEM DENİZDE HEM KARADA
G.Saraylı futbolcular pazar günü Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Sarayburnu'na gelecek.Tekneyle boğaz turu yaparak Yenikapı'ya geçecek. Sonrasında ise çifte kupalı sezonun kutlamaları başlayacak. Hedef, 1 milyon taraftarla birlikte ünlü isimlerin katılacağı konserler, şovlar ve görsel bir şölenle şampiyonluğu kutlamak.

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