Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Etnospor Kültür Festivali insanlığın ortak mesajı

7. Etnospor Kültür Festivali, dün İstanbul'da başladı. 'Gelenek Ailede Başlar' teması ile gerçekleştirilen festivale 35 farklı ülkeden 1000'in üzerinde sporcu katılacak. Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu festival insanlığın ortak mesajı ve yeniden hatırlayışın çağrısı olmuştur. Ortak değerleri burada hep birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Köklerimizden gelen kadim değerleri, ortak hafızamızı ve gelecek nesillere bırakacağımız kültürel izleri yeniden canlandırıyoruz. Festivalimiz, kültür ve spor alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olma iddiasını sürdürmektedir. Bu yıl kültür festivalimizi 'Gelenek ailede başlar' mesajıyla çok özel tema eşliğinde gerçekleştiriyoruz. 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı aile bağlarını güçlendiren kültürel miras olarak öne çıkarıyor ve toplumumuzun ortak değerlerini yaşatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ BİR GENÇLİK VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Etnospor Kültür Festivali'ne çocukların ve gençlerin büyük ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Bak, "Türkiye'de güçlü bir gençlik var. Tüm dünyaya örnek olan yatırımlar var. Yükselen yıldız Türkiye var. Sporda güçlü bir Türkiye var. Gençler, spor yapın, sporla paylaşın. Dünyaya iyileştirici güç olarak yaşayın. Çocukların bombalar altında değil oyunlarla beraber coşması lazım. Asla Gazze'yi ve Filistin'i unutmayalım. Çocuklar öldürülürken hepinizin sesini yükseltmesi lazım" diye konuştu.