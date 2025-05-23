PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Etnospor Kültür Festivali insanlığın ortak mesajı

Bilal Erdoğan, “Bu festival insanlığın ortak mesajı ve yeniden hatırlayışın çağrısı olmuştur. Ortak değerleri burada hep birlikte inşa ediyoruz” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Etnospor Kültür Festivali insanlığın ortak mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

7. Etnospor Kültür Festivali, dün İstanbul'da başladı. 'Gelenek Ailede Başlar' teması ile gerçekleştirilen festivale 35 farklı ülkeden 1000'in üzerinde sporcu katılacak. Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu festival insanlığın ortak mesajı ve yeniden hatırlayışın çağrısı olmuştur. Ortak değerleri burada hep birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Köklerimizden gelen kadim değerleri, ortak hafızamızı ve gelecek nesillere bırakacağımız kültürel izleri yeniden canlandırıyoruz. Festivalimiz, kültür ve spor alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olma iddiasını sürdürmektedir. Bu yıl kültür festivalimizi 'Gelenek ailede başlar' mesajıyla çok özel tema eşliğinde gerçekleştiriyoruz. 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı aile bağlarını güçlendiren kültürel miras olarak öne çıkarıyor ve toplumumuzun ortak değerlerini yaşatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ BİR GENÇLİK VAR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Etnospor Kültür Festivali'ne çocukların ve gençlerin büyük ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Bak, "Türkiye'de güçlü bir gençlik var. Tüm dünyaya örnek olan yatırımlar var. Yükselen yıldız Türkiye var. Sporda güçlü bir Türkiye var. Gençler, spor yapın, sporla paylaşın. Dünyaya iyileştirici güç olarak yaşayın. Çocukların bombalar altında değil oyunlarla beraber coşması lazım. Asla Gazze'yi ve Filistin'i unutmayalım. Çocuklar öldürülürken hepinizin sesini yükseltmesi lazım" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni detay! Rüşvetin kaydı var | İş insanı Celal Çakmak’tan Murat Ongun’la ilgili şok ifade
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
Memura üçlü zam! Milyonlara yansıyacak: Temmuz zammı için tahminler geldi | Kim, ne kadar alacak?
Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Hastaneden açıklama geldi!
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetin’in hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktı
Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı
Ticaret Bakanlığı İsrail’le ticaret yapılıyor yalanında gerçeği açıkladı: Filistin’e ihracat yapılıyor
CHP’li İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! Bir şüpheli daha etkin pişmanlıktan yararlandı
’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?
Taner Çetin’in İBB’deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı
Virginia’da CIA karargahına saldırı! ABD bir günde ikinci kez alarmda
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
7. Etnospor Kültür Festivali başladı! Gazze’deki soykırım unutulmadı! Bilal Erdoğan’dan Takvim.com.tr’ye özel açıklama
Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye Etnospor mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu
Başkan Erdoğan noktayı koydu: PKK’nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır | Trump, Şara ve Selman zirvesi...
Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci davadan neden çekildi? 100 milyon TL aldı mı? Kayınpederi hakkında şok iddia
Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde