Dursun Özbek: Herkesi Yenikapı’ya davet ediyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Çifte kupayla ilgili konuşan Özbek, "Bu başarıda imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere teknik kadromuz, futbolcularımız ve katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Özbek, "Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planlıyoruz. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum" diye konuştu. Öte yandan TFF'nin ligin henüz sona ermemesi nedeniyle Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Yenikapı'ya götürmesine izin vermediği, yönetimin ise TFF ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

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