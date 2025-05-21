Fırtınalı günler Fenerbahçe'de büyük belirsizlik halen devam ediyor... Ali Koç'un olağanüstü kongreye gitmesini isteyen kulüp üyeleri imza kampanyasına devam ediyor. Bu süreçte Aziz Yıldırım'ın henüz hiçbir açıklamada bulunmaması dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler'in efsane başkanının kısa süre içerisinde sessizliğini bozacağı ifade ediliyor. Fakat bu konu ile ilgili iki iddia olduğu konuşuluyor. İlk iddia Yıldırım'ın Final-Four maçlarından sonra sessizliğini bozacağı üzerine. İkinci iddia ise kongre için yeterli imza sayısının toplanmasını beklemek. Yıldırım'ın yapacağı basın toplantısında Ali Koç ve yönetim kurulunu hedef alarak derhal seçime gidilmesini isteyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR

Ali Koç, FB TV'ye yaptığı açıklamada imza kampanyasını tasvip etmediğini söyleyerek Eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldığını duyurmuştu. Aziz Yıldırım'ın da bu durum hakkındaki görüşlerini doğru zamanda söyleyeceği öğrenildi.