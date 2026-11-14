Enflasyon tahmininin yüzde 29,5'e yükseldiğini belirten Ağaoğlu, " Dolayısıyla zam senaryoları da değişmiş oldu, onlar da yukarı doğru güncellenmiş oldu." dedi.

Yeni asgari ücretin 37 bin 901 liraya kadar çıkabileceği konuşuluyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MASADA ÜÇ FARKLI ZAM FORMÜLÜ VAR

İlk senaryo, yüzde 29,5 oranındaki artışa dayanıyor. Bu ihtimale ilişkin Ağaoğlu, "Mevcut asgari ücret şu anda 28.075 lira. Bu artış ne kadar olacak? 8.282 lira olacak. Ve yeni asgari ücret de 36.357 olarak güncellenmiş olacak." bilgisini paylaştı.

İkinci formülde ise yüzde 33,7'lik zam oranı öne çıkıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda asgari ücrete 9 bin 461 lira artış yapılması ve yeni ücretin 37 bin 536 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Ağaoğlu, "İkinci bir senaryo yüzde 33,7 oranında bir zam." diyerek bu hesaplamanın işverene yapılması beklenen yüzde 33,7'lik vergi istisnası artışıyla bağlantılı olduğunu aktardı.