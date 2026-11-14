2027 asgari ücret zammında 3 senaryo: 37 bin 901 TL ihtimali öne çıktı
Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret zammı için üç farklı formül gündemde. Merkez Bankasının enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle yeni asgari ücretin 37 bin 901 liraya kadar çıkabileceği konuşuluyor. İşte öne çıkan zam senaryoları ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun takvimi...
Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret zammında üç farklı zam senaryosu konuşulmaya başlandı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, kulislerde konuşulan formülleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantı takvimini aktardı.
ASGARİ ÜCRETTE HESAPLAR YENİDEN DEĞİŞTİ
Merkez Bankasının enflasyon tahminindeki yukarı yönlü güncellemesi, 2027 yılı asgari ücretine ilişkin beklentileri de değiştirdi. Ankara'daki son gelişmeleri aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, zam senaryolarının yeniden şekillendiğini söyledi.
Ağaoğlu, "Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı. Enflasyon tahmini değişti ve yukarı doğru güncellenmiş oldu." ifadelerini kullandı.
Enflasyon tahmininin yüzde 29,5'e yükseldiğini belirten Ağaoğlu, "Dolayısıyla zam senaryoları da değişmiş oldu, onlar da yukarı doğru güncellenmiş oldu." dedi.
MASADA ÜÇ FARKLI ZAM FORMÜLÜ VAR
İlk senaryo, yüzde 29,5 oranındaki artışa dayanıyor. Bu ihtimale ilişkin Ağaoğlu, "Mevcut asgari ücret şu anda 28.075 lira. Bu artış ne kadar olacak? 8.282 lira olacak. Ve yeni asgari ücret de 36.357 olarak güncellenmiş olacak." bilgisini paylaştı.
İkinci formülde ise yüzde 33,7'lik zam oranı öne çıkıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda asgari ücrete 9 bin 461 lira artış yapılması ve yeni ücretin 37 bin 536 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Ağaoğlu, "İkinci bir senaryo yüzde 33,7 oranında bir zam." diyerek bu hesaplamanın işverene yapılması beklenen yüzde 33,7'lik vergi istisnası artışıyla bağlantılı olduğunu aktardı.
EN GÜÇLÜ SENARYO YÜZDE 35 ZAM
Ankara kulislerinde öne çıkan üçüncü formül ise yüzde 35'lik artış ihtimali oldu.
Bu senaryoya ayrı bir parantez açan Ağaoğlu, "Üçüncü senaryo ve en güçlü senaryolardan bir tanesi bu. Burada da yüzde 35 oranında bir zamdan söz ediliyor ki bu durumda aylık zam maaşlara 9.826 lira olarak yansıyor. Yeni asgari ücret de 37.901 lira olarak görünüyor." ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, "Tabii bunlar kesin rakamlar değil, kulislerde konuşulan senaryolar olarak dile getirelim." uyarısında bulundu.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Milyonlarca çalışanın gözü, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi.
Komisyonun toplantı takvimine ilişkin bilgi veren Ağaoğlu, "Her yıl olduğu gibi aralık ayının ilk haftasında masaya oturacaklar." dedi. Ağaoğlu, görüşmelerin ardından yeni asgari ücretin aralık ayı sonunda belirlenmesinin beklendiğini aktardı.
İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN TALEBİ 50 BİN LİRA
İşçi temsilcilerinin asgari ücretin en az 50 bin lira olmasını istediğini, işveren tarafının ise yüksek zamların istihdamı azaltabileceği görüşünü savunduğunu aktaran Ağaoğlu, hükümetin görüşmelerde arabulucu rolü üstlendiğini belirtti.