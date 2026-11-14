Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e gönderme: Yol arkadaşlarımı tanıyamamışım!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le yaşadığı siyasi ayrışmanın ardından eski yol arkadaşlarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım” diyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri, geçmişteki “hançer” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Parti içindeki para ilişkilerini eleştiren Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara da yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin Ankara'da ilk olağan kurultayını gerçekleştirdiği gün, eski yol arkadaşlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel'le yaşadığı siyasi hesaplaşmanın ardından yıllarca birlikte çalıştığı isimleri tanıyamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, parti içindeki para ilişkilerinden yolsuzluk tartışmalarına kadar sert mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri, geçmişteki "sırtından hançerlenme" tartışmasını yeniden gündeme taşırken, Mustafa Sarıgül hakkındaki hediye iddialarına verdiği yanıt ve CHP'ye yönelik öfkeyi kabul etmesi dikkat çekti.
"YILLARCA ÇALIŞTIĞIM ARKADAŞLARI TANIYAMAMIŞIM"
13 yıllık genel başkanlık döneminde pişmanlık duyduğu olayların sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, eski yol arkadaşlarına ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de yıllarca beraber çalıştığım, arkadaşları tanıyamamışım; bu benim en büyük eksikliklerimden birisi. Birlikte çalışmışız, birlikte mücadele etmişiz ama sonra ortaya çıkan tablo farklı bir amaçla çalıştıklarını gün yüzüne çıkardı. Bu beni derinden üzdü, gerçekten derinden..." dedi.
"HANÇER" TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE
Kılıçdaroğlu'nun eski yol arkadaşlarına ilişkin sözleri, Özgür Özel'le yaşadığı siyasi hesaplaşmayı yeniden gündeme taşıdı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sürecinde "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin" sözleriyle dikkat çeken Kılıçdaroğlu'na Özel, "Hiç üstüme almadım" yanıtını vermişti.
İki isim arasındaki siyasi gerilim, Özel'in Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı" sözleriyle daha da derinleşmişti.
Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklamasında isim vermeden eski çalışma arkadaşlarına yönelik hayal kırıklığını dile getirmesi, geçmişteki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
"PARA PUL İLİŞKİLERİ KEŞKE HİÇ OLMASAYDI"
Partideki yolsuzluk tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, belediyelerle kurulan ilişkileri eleştirdi. CHP'nin ahlaki üstünlüğünün zarar gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Para pul ilişkileri, belediyelerle olan ilişkiler keşke hiç olmasaydı. Ama bunlar yaşandı. Ben bunları sonradan gördüm ve sonradan fark ettim" ifadelerini kullandı.
SARIGÜL SORUSUNA NET YANIT: HEDİYE GETİRMEDİ
Kılıçdaroğlu'na, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ve kendisinden herhangi bir hediye alıp almadığı da soruldu. Sarıgül'ü Şişli Belediye Başkanlığı döneminden tanıdığını belirten Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdim kendisini. Herhangi bir hediye söz konusu değil. Yani herhangi bir hediye getirmiş değil" yanıtını verdi.
Sarıgül hakkındaki iddiaların yargı önünde araştırılabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kişileri baştan suçlu ilan etmeyi çok etik bulmam. Ama sorgulanabilir. Yargılanabilir" dedi. Yolsuzlukla suçlanan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk davalarının dokunulmazlığının olmaması lazım. Kul hakkını yiyen bir insan, kul hakkını yiyorsan sen devletten, vatandaştan topladığın verginin bir kısmını çalıyorsan onun hesabını vermek zorundasın" ifadelerini kullandı.
CHP'YE YÖNELİK ÖFKEYİ KABUL ETTİ
Sokakta CHP'ye yönelik öfke bulunduğunun hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Sokakta büyük bir öfke, doğru, öfke var" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Kendisine yönelik yayınlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Televizyon kanalları günün 24 saati aleyhimde yayın yapıyor. Hiç duymadığım, hiç söylemediğim cümleler. Hiç olmadığım yerler. Açıklamalar, söylemler, hakaretler..." dedi.
Siyasetçilerin sert eleştirilere açık olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben eleştiriye açık bir insanım. Sert eleştiriye politikacı açık olmak zorundadır. Ama hakaret hariç" ifadelerini kullandı.