Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e gönderme: Yol arkadaşlarımı tanıyamamışım!

Partideki yolsuzluk tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, belediyelerle kurulan ilişkileri eleştirdi. CHP'nin ahlaki üstünlüğünün zarar gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Para pul ilişkileri, belediyelerle olan ilişkiler keşke hiç olmasaydı. Ama bunlar yaşandı. Ben bunları sonradan gördüm ve sonradan fark ettim" ifadelerini kullandı.

SARIGÜL SORUSUNA NET YANIT: HEDİYE GETİRMEDİ

Kılıçdaroğlu'na, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ve kendisinden herhangi bir hediye alıp almadığı da soruldu. Sarıgül'ü Şişli Belediye Başkanlığı döneminden tanıdığını belirten Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdim kendisini. Herhangi bir hediye söz konusu değil. Yani herhangi bir hediye getirmiş değil" yanıtını verdi.

Sarıgül hakkındaki iddiaların yargı önünde araştırılabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kişileri baştan suçlu ilan etmeyi çok etik bulmam. Ama sorgulanabilir. Yargılanabilir" dedi. Yolsuzlukla suçlanan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk davalarının dokunulmazlığının olmaması lazım. Kul hakkını yiyen bir insan, kul hakkını yiyorsan sen devletten, vatandaştan topladığın verginin bir kısmını çalıyorsan onun hesabını vermek zorundasın" ifadelerini kullandı.