UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Galler arasındaki mücadele oynanıyor.

Gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek karşılaşmada iki ekip de sahaya 3 puan hedefiyle çıktı.

Portekiz ve Danimarka'nın gerisinde bulunan Norveç ile Galler, üst sıralara yaklaşmak için mücadele ediyor.

20.00'da A Haber ekranlarından yayınlanan maçı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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NORVEÇ İLK 11: Selvik, Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe, Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa, Ødegaard, Haaland

GALLER İLK 11: Darlow, Dasilva, B. Davies, Rodon, Williams, D. James, Cullen, Ampadu, Wilson, Johnson, Koumas

GALİBİYET İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK

Norveç ve Galler, karşılaşmaya 3'er puanla başladı. Mücadeleyi kazanan takım puanını 6'ya yükselterek ikinci sıradaki Danimarka ile puanlarını eşitleyecek. Mağlup olan ekip ise 3 puanda kalacak.

Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda iki takım da puanını 4'e çıkaracak.

GRUPTA LİDER PORTEKİZ

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, topladığı 12 puanla zirvede yer alıyor. Danimarka 6 puanla ikinci sırada bulunurken Norveç ve Galler 3'er puana sahip.

Norveç ile Galler arasındaki maçın sonucu, özellikle ikinci sıra yarışındaki puan farkını etkileyecek. Kazanan takım 6 puana ulaşacak, beraberlik halinde ise iki ekip de Danimarka'nın 2 puan gerisinde kalacak.

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