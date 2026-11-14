Dijital röntgen! Kullanıcıların telefonundaki fotoğraflara izinsiz erişim sağladılar: Meta'ya 805 milyon euroluk rekor ceza
Kullanıcı mahremiyetini ihlal eden uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen teknoloji devi Meta, bu kez İtalya'da ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Facebook uygulaması üzerinden milyonlarca Android kullanıcısının telefon galerisine açık ve özel izin almadan eriştiği tespit edilen şirkete, İtalya Verileri Koruma Kurumu tarafından 805 milyon avroluk tarihi bir ceza kesildi.
Sosyal medya devi Meta'nın kişisel verilerin korunmasına yönelik tartışmalı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. İtalya Verileri Koruma Kurumu (Garante della Privacy), Meta'nın İrlanda merkezli şirketine, Facebook uygulaması aracılığıyla İtalya'daki yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısının akıllı telefonlarında depolanan fotoğraf, video ve ilgili üst verilere (metadata) özel izin almadan ve kullanıcıları yeterince bilgilendirmeden eriştiği gerekçesiyle 805 milyon avro (yaklaşık 887-900 milyon dolar) para cezası verdi. Bu rakam, İtalyan düzenleyici kurumun bugüne kadar kestiği açık ara en yüksek para cezası olarak kayıtlara geçti.
TEK BİR GENEL İZİNLE TÜM GALERİYE ERİŞİM SAĞLANMIŞ
Soruşturmanın odağında, Facebook'un 2023 yılında kullanıma sunduğu "Facebook'ta gezinirken galeriden öneriler al" özelliği yer aldı. Uygulamada gezinirken telefondaki görselleri paylaşım için öneren sistemin kullanıcıların kişisel verilerine erişim yöntemi mercek altına alındı.
Bolzano Tüketici Hakları Koruma Merkezi'nin Temmuz 2025'te yaptığı ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, uygulamanın teknik işleyişi de incelendi. İnceleme sonucunda Facebook'un birden fazla işlevi tek bir genel izin altında topladığı, kullanıcılara sunulan uyarıların ise fotoğraf galerisine erişileceğini açıkça belirtmediği tespit edildi.
Özelliğin varsayılan olarak aktif olduğu ve kullanıcıların tek bir onay vermesiyle uygulamanın tüm fotoğraf arşivine erişebilmesinin önünün açıldığı belirlendi.
AB'NİN GİZLİLİK KURALLARINI İHLAL ETTİ
İtalyan makamları, söz konusu uygulamanın AB e-Gizlilik Direktifi'ni iç hukuka aktaran İtalya Gizlilik Yasası'nın 122. maddesine aykırı olduğuna hükmetti.
Kararda, akıllı telefonlarda depolanan verilere erişim için özgür ve bilgilendirilmiş kullanıcı onayının zorunlu olduğu vurgulandı. Verilerin dışarı aktarılıp aktarılmadığı veya kullanıcıların somut bir zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın bu onayın alınması gerektiği belirtildi.
Kurum, Meta'nın AB'deki veri koruma yetkisine ilişkin "tek durak mekanizması" üzerinden yaptığı itirazı da kabul etmedi.
GEÇMİŞ İHLALLER VE İŞBİRLİĞİ EKSİKLİĞİ CEZAYI KATLAŞTIRDI
İtalya Verileri Koruma Kurumu, rekor cezanın tutarını belirlerken yalnızca mevcut ihlali değil, şirketin geçmiş sicilini de dikkate aldı. İtalya'daki yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısının bu durumdan etkilenmiş olabileceği belirtilirken; ihlalin süresi, şirkete karşı 2019 yılında uygulanan önceki bir yaptırım ve soruşturma sürecinde Meta'nın sergilediği "işbirliği eksikliği" cezanın ağırlaşmasında belirleyici oldu. Kesilen 805 milyon avroluk ceza, Meta grubunun küresel cirosunun yaklaşık yüzde 0,47'sine karşılık geliyor.
META'YA 60 GÜN SÜRE VERİLDİ
İtalya Verileri Koruma Kurumu, karar kapsamında Meta'ya uygulamada değişiklik yapması için 60 gün süre tanıdı. Buna göre şirketin:
- Özelliğin amacını şeffaf biçimde açıklayan ayrı bir onay ekranı oluşturması,
- Daha önce izin vermiş kullanıcılar dahil olmak üzere özelliği varsayılan olarak devre dışı bırakması gerekiyor.
Meta'nın ilk adımlarını 30 gün içinde, uygulamaya koyduğu tüm önlemlerin ayrıntılarını ise 90 gün içinde kuruma raporlaması zorunlu tutuldu.
YAPAY ZEKA İNCELEMESİ İÇİN YENİ SORUŞTURMA GÜNDEMDE
Soruşturmada, galeri içeriklerinin yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılıp kullanılmadığı konusu da gündeme geldi. Meta'nın kesin bir dille reddettiği bu iddia, mevcut soruşturmanın kapsamı dışında bırakıldı.
Ancak İtalyan otoritesi, 2026 yılında kullanıma sunulan bulut tabanlı galeri işleme özelliğini ayrı bir soruşturmaya konu etme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
Karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmayan Meta'nın yargı yoluna başvurarak itiraz etme hakkı bulunuyor.