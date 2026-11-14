Sosyal medya devi Meta'nın kişisel verilerin korunmasına yönelik tartışmalı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. İtalya Verileri Koruma Kurumu (Garante della Privacy), Meta'nın İrlanda merkezli şirketine, Facebook uygulaması aracılığıyla İtalya'daki yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısının akıllı telefonlarında depolanan fotoğraf, video ve ilgili üst verilere (metadata) özel izin almadan ve kullanıcıları yeterince bilgilendirmeden eriştiği gerekçesiyle 805 milyon avro (yaklaşık 887-900 milyon dolar) para cezası verdi. Bu rakam, İtalyan düzenleyici kurumun bugüne kadar kestiği açık ara en yüksek para cezası olarak kayıtlara geçti.

TEK BİR GENEL İZİNLE TÜM GALERİYE ERİŞİM SAĞLANMIŞ Soruşturmanın odağında, Facebook'un 2023 yılında kullanıma sunduğu "Facebook'ta gezinirken galeriden öneriler al" özelliği yer aldı. Uygulamada gezinirken telefondaki görselleri paylaşım için öneren sistemin kullanıcıların kişisel verilerine erişim yöntemi mercek altına alındı. Bolzano Tüketici Hakları Koruma Merkezi'nin Temmuz 2025'te yaptığı ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, uygulamanın teknik işleyişi de incelendi. İnceleme sonucunda Facebook'un birden fazla işlevi tek bir genel izin altında topladığı, kullanıcılara sunulan uyarıların ise fotoğraf galerisine erişileceğini açıkça belirtmediği tespit edildi. Özelliğin varsayılan olarak aktif olduğu ve kullanıcıların tek bir onay vermesiyle uygulamanın tüm fotoğraf arşivine erişebilmesinin önünün açıldığı belirlendi.