Türkiye ve 17 ülkeden ortak kınama: İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepki!
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin dışişleri bakanı, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği ve sağlık personeli ile hastaların ölümüne yol açan hava saldırısını ortak bildiriyle kınadı. Açıklamada, saldırıların Trump'ın Gazze Barış Planı'yla bağdaşmadığı vurgulanarak acil ateşkes ve engelsiz insani yardım çağrısı yapıldı.
Gazze'de sivil yerleşimleri ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılar aralıksız sürerken, son olarak Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısı dünya kamuoyunda büyük bir öfkeye yol açtı. Türkiye ve 17 ülke, yayımladıkları ortak bildiriyle saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.
18 ÜLKE ORTAK BİLDİRİ YAYIMLADI
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'ün dışişleri bakanları İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne yönelik saldırısına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği, hastalar ve sağlık personelinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan, sağlık tesisleri ile çalışanlarına özel koruma sağlayan uluslararası insancıl hukuku ihlal eden hava saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.
TRUMP'IN BARIŞ PLANI VE BMGK KARARI HATIRLATILDI
Yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır ve diğer alanlar dahil olmak üzere, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik süregelen saldırılarının kınandığı açıklamada, bu saldırıların, ateşkesi ve Gazze'de güvenlik ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltaladığına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Barış Planı'yla bağdaşmadığına dikkati çekildi.
KIŞ YAKLAŞIRKEN İNSANİ FELAKET UYARISI
İsrail'in insani yardımlar, çadır, karavan ve mobil evler dahil barınma malzemeleri ile tıbbi malzemelere yönelik kısıtlamalarını sürdürmesinin, kış ayları da yaklaşırken Gazze'deki insani felaketi derinleştirmesinden ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, yetersiz barınma koşulları ile su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerindeki kötüleşmenin sivillerin, özellikle de yeniden dondurucu soğuğa maruz kalan bebek ve çocukların hayatlarını ciddi biçimde tehlikeye attığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bakanlar, İsrail'i, uluslararası toplumun ve Barış Kurulu'nun yardımların artırılması yönündeki çağrılarına kulak vermeye ve Şarm el-Şeyh Anlaşması, Başkan (Donald) Trump'ın Kapsamlı Planı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 (2025) sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini derhal ve eksiksiz şekilde yerine getirmeye çağırmaktadır." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in ateşkese riayet etmesi, sivilleri ve sağlık tesislerini koruması, barınma ve erken toparlanma malzemeleri ile temel altyapının yeniden işler hale getirilmesi için gerekli ekipman dahil olmak üzere, yeterli miktarda insani yardımın güvenli, sürekli ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını sağlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "İsrail, Birleşmiş Milletler kurumlarıyla insani yardım kuruluşlarının görevlerini herhangi bir engelle karşılaşmadan yapmalarına da izin vermelidir." denildi.
Açıklamada, ilk aşamaya ilişkin bu taahhütlerin imza tarihinde yürürlüğe girmesi gerektiğine işaret edilerek, İsrail'in siyasi ve güvenlikle ilgili koşullar dahil olmak üzere, "insani yardıma erişimi engelleyen ilave koşullar öne sürmeden ve daha fazla gecikmeksizin" bu taahhütleri yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.
ABD VE BARIŞ KURULU'NA ÇAĞRI
Acil insani yardım faaliyetlerinin sonraki aşamalarda kaydedilecek ilerlemeden bağımsız olarak sürdürülmesinin önemine değinilen açıklamada, "Bakanlar, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Barış Kurulu'nu, üstlendikleri roller çerçevesinde, İsrail'in bu taahhütleri eksiksiz yerine getirmesini ve insani yardım girişine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamak suretiyle, anlaşmaların inandırıcılığını korumak ve ateşkesi tahkim etmek için çabalarını yoğunlaştırmaya çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.
Bakanlar, açıklamada, ateşkesi tahkim etmek, Barış Planı'nın tüm aşamalarını uygulamak ve "kardeş" Filistin halkının acılarını hafifletmek amacıyla insani yardımları artırmak için bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışma kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini kaydetti.
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