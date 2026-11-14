Türkiye ve 17 ülkeden ortak kınama: İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepki!

Gazze'de sivil yerleşimleri ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılar aralıksız sürerken, son olarak Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısı dünya kamuoyunda büyük bir öfkeye yol açtı. Türkiye ve 17 ülke, yayımladıkları ortak bildiriyle saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.

Açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği, hastalar ve sağlık personelinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan, sağlık tesisleri ile çalışanlarına özel koruma sağlayan uluslararası insancıl hukuku ihlal eden hava saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

TRUMP'IN BARIŞ PLANI VE BMGK KARARI HATIRLATILDI

Yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır ve diğer alanlar dahil olmak üzere, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik süregelen saldırılarının kınandığı açıklamada, bu saldırıların, ateşkesi ve Gazze'de güvenlik ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltaladığına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Barış Planı'yla bağdaşmadığına dikkati çekildi.

KIŞ YAKLAŞIRKEN İNSANİ FELAKET UYARISI

İsrail'in insani yardımlar, çadır, karavan ve mobil evler dahil barınma malzemeleri ile tıbbi malzemelere yönelik kısıtlamalarını sürdürmesinin, kış ayları da yaklaşırken Gazze'deki insani felaketi derinleştirmesinden ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, yetersiz barınma koşulları ile su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerindeki kötüleşmenin sivillerin, özellikle de yeniden dondurucu soğuğa maruz kalan bebek ve çocukların hayatlarını ciddi biçimde tehlikeye attığı kaydedildi.