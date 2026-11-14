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KKTC’nin 43. yıl dönümü öncesi GKRY’de Türkiye karşıtı skandal yürüyüş: Rum öğrenciler sınır barikatına dayandı

KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümünden bir gün önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) sokağa inen Rum öğrenciler, sınır barikatlarına yürüyerek Türkiye ve KKTC’yi hedef alan skandal sloganlar attı. Yunan ve Bizans bayraklarıyla provokasyon yapan kalabalık, canlı yayın gerçekleştiren bir Rum gazeteciyi de arada sıkıştırarak sürükledi.

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KKTC’nin 43. yıl dönümü öncesi GKRY’de Türkiye karşıtı skandal yürüyüş: Rum öğrenciler sınır barikatına dayandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünden yalnızca bir gün önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde skandal bir yürüyüş düzenlendi.

GKRY'DE SKANDAL GÖSTERİ

KKTC'nin 43. Yıl dönümü öncesi Lefkoşa'nın Rum kesimindeki ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, protesto gösterileri düzenledi. Ellerinde sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti" bayrakları ve pankartlar olan öğrenciler Büyükkaymaklı'daki Haspolat barikatına yürüdü.

GKRY genelinde de farklı yürüyüşler düzenlendi.

GKRY’de Türkiye karşıtı provokasyonGKRY’de Türkiye karşıtı provokasyon

ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

GKRY televizyon kanalı SIGMA-TV muhabirine konuşan öğrencilerden biri "Kıbrıs bizimdir ve bir gün geri alacağız" dedi. Bir diğer öğrenci ise KKTC'nin işgalini "vatanın kurtuluşu" olarak nitelendirerek skandal ifadeler kullandı. Başka bir öğrenci de KKTC'nin Türk işgali altında olduğunu söyledi ve "Kıbrıs'ın Türkiye'den kurtarılmasını istiyoruz. Kıbrıs Helen'dir." Şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Türkiye'yi hedef alan Rum öğrenciler, "Türkler Yunan topraklarında öleceksiniz." diye bağırdı. Öğrenciler ayrıca Yunan ve Bizans bayrakları taşıdı.

GKRY’de Türkiye karşıtı provokasyonGKRY’de Türkiye karşıtı provokasyon

GAZETECİ NEREDEYSE EZİLİYORDU

Eylemler sırasında Ledra Sarayı sınır kapısındaki barikatta görev yapan Omega TV muhabiri Maria Polykarpou, göstericilerin hedefi oldu. Canlı yayın yaptığı esnada kalabalığın üzerine yürümesiyle arada kalarak ezilme tehlikesi geçiren gazeteci, pankart ve afiş taşıyan grup tarafından sürüklenerek kortejin içine çekildi.

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KKTC’nin 43. yıl dönümü öncesi GKRY’de Türkiye karşıtı skandal yürüyüş: Rum öğrenciler sınır barikatına dayandı-4 KKTC’nin 43. yıl dönümü öncesi GKRY’de Türkiye karşıtı skandal yürüyüş: Rum öğrenciler sınır barikatına dayandı-5 KKTC’nin 43. yıl dönümü öncesi GKRY’de Türkiye karşıtı skandal yürüyüş: Rum öğrenciler sınır barikatına dayandı-6
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