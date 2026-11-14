KKTC 'nin 43. Yıl dönümü öncesi Lefkoşa 'nın Rum kesimindeki ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, protesto gösterileri düzenledi. Ellerinde sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti" bayrakları ve pankartlar olan öğrenciler Büyükkaymaklı'daki Haspolat barikatına yürüdü.

GKRY’de Türkiye karşıtı provokasyon

ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

GKRY televizyon kanalı SIGMA-TV muhabirine konuşan öğrencilerden biri "Kıbrıs bizimdir ve bir gün geri alacağız" dedi. Bir diğer öğrenci ise KKTC'nin işgalini "vatanın kurtuluşu" olarak nitelendirerek skandal ifadeler kullandı. Başka bir öğrenci de KKTC'nin Türk işgali altında olduğunu söyledi ve "Kıbrıs'ın Türkiye'den kurtarılmasını istiyoruz. Kıbrıs Helen'dir." Şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Türkiye'yi hedef alan Rum öğrenciler, "Türkler Yunan topraklarında öleceksiniz." diye bağırdı. Öğrenciler ayrıca Yunan ve Bizans bayrakları taşıdı.