Devletimiz unutmaz! Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın firari faili ile 2 şüpheli 11 yıl sonra Tatvan’da yakalandı
Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın 2015 yılında eşi ve çocuğunun da bulunduğu otomobile düzenlenen saldırıda şehit edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda 11 yıl sonra 3 terörist yakalandı. Şehit Binbaşı’nın firari faillerinden İ.Y. ile kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi, Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Devletimiz unutmaz!” mesajı verdi.
Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015 tarihinde şehit edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda 11 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Şehit Binbaşı'yı ailesinin yanında şehit eden faillerden biri olan firari İ.Y., Jandarma ve Emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
Operasyon Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla düzenlendi. Çalışmalar sonucunda İ.Y., Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste enselendi.
TERÖRİSTE YARDIM VE YATAKLIK YAPAN 2 KİŞİ DE YAKALANDI
Devam eden operasyonda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi de aynı ilçede gözaltına alındı. Böylece 1 firari fail ve ona yardım eden 2 şüpheli olmak üzere toplam 3 kişi yakalandı.
BAKAN ÇİFTÇİ: DEVLETİMİZ UNUTMAZ!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin şehitlerin kanını yerde bırakmayacağını vurguladı.
Bakan Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi:
"DEVLETİMİZ UNUTMAZ! Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur!
Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür. Aziz şehidimiz Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ı rahmet ve minnetle yâd ediyor; operasyonda emeği geçen kahraman Jandarmamıza ve Emniyetimize yürekten teşekkür ediyorum.
Şehitlerimizin hatırası milletimizin gönlünde, kıymetli aileleri devletimizin himayesindedir."
JANDARMA BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ HAİN PUSUDA ŞEHİT EDİLMİŞTİ
1 Ekim 1969 tarihinde Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyünde dünyaya gelen Arslan Kulaksız, ilk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. 1990 yılında askeri okuldan mezun olan Kulaksız; Elazığ, Malatya, Şırnak, Çanakkale, Karabük, Hakkâri, Antalya ve Rize'de görev yaptı. Rize'de görevliyken binbaşı rütbesine terfi etti.
2013 yılı genel atamalarında Muş'un Malazgirt ilçesine İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Kulaksız, görevini sürdürdüğü sırada 27 Temmuz 2015'te teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Eşi ve çocuğunun da bulunduğu otomobile düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Kulaksız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Naaşı memleketi Amasya'da Merzifon Hava Şehitliği Kabristanlığı'na defnedilen Arslan Kulaksız, evli ve iki çocuk babasıydı.