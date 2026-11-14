Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015 tarihinde şehit edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda 11 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Şehit Binbaşı'yı ailesinin yanında şehit eden faillerden biri olan firari İ.Y., Jandarma ve Emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız (Fotoğraf: Takvim)

TERÖRİSTE YARDIM VE YATAKLIK YAPAN 2 KİŞİ DE YAKALANDI

Devam eden operasyonda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi de aynı ilçede gözaltına alındı. Böylece 1 firari fail ve ona yardım eden 2 şüpheli olmak üzere toplam 3 kişi yakalandı.