AK Parti’den Özel’e “mizansen kurultay” tepkisi! Sarıgül, Yalım ve Böcek’i işaret etti: “Birilerini unutmuşsun”
Yeni Parti’nin “yenilenme” sloganlı ilk kurultayında, yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklu belediye başkanlarının mesajlarının okunmasına AK Parti’den sert tepki geldi. Özel’i “rüşvetçilere siyasi kalkan olmakla” suçlayan Eyyüp Kadir İnan, Sarıgül, Yalım ve Böcek üzerinden rüşvet iddialarını sıralayıp “Birilerini unutmuşsun” diye yüklendi.
Yeni Parti'nin Ankara'da gerçekleştirdiği 1. Olağan Kurultayı'nda "yenilenme" sloganına, yolsuzluk soruşturmaları etrafındaki tartışmalar eşlik etti. Haklarında rüşvet, irtikap ve ihale usulsüzlüğü suçlamaları bulunan ve görevden uzaklaştırılan tutuklu belediye başkanlarının partiye katılması ve mesajlarının salonda okunması, kurultaya yönelik sert eleştirilerin odağına yerleşti.
Ekrem İmamoğlu'nun mesajının yapay zekâyla canlandırılmış video olarak gösterildiği kurultayda, Yeni Parti'ye katılan yedi tutuklu belediye başkanının ortak mektubuna da yer verildi.
"YENİLENME" KÜRSÜSÜNDE TUTUKLU BAŞKANLARIN MEKTUBU
Kurultayda okunan mektupta Rıza Akpolat, Hasan Akgün, Resul Emrah Şahan, Alaattin Köseler, Hasan Mutlu, Onursal Adıgüzel ve Ali Ercan Akpolat'ın imzaları bulundu.
Rıza Akpolat rüşvet, Hasan Akgün rüşvet ve irtikap, Resul Emrah Şahan ise İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında örgüt üyeliği ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Alaattin Köseler'in yargılandığı davada da belediye ihalelerine ilişkin örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlamaları bulunuyor.
Hasan Mutlu, Bayrampaşa Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklanırken Onursal Adıgüzel, Ataşehir'de ihale, imar ve iskân işlemlerinde rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturmada tutuklandı. Ali Ercan Akpolat da Adalar'daki yapı ve ruhsat işlemlerinde rüşvet karşılığında usulsüzlüklere izin verildiği iddiaları kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı.
ÖZEL'E "SİYASİ KALKAN" SUÇLAMASI
Tutuklu başkanların mesajlarının kurultaya taşınmasına tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Özel'i yolsuzlukla suçlanan isimlere siyasi koruma sağlamakla itham etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan, şu ifadeleri kullandı:
"Silivri'nin zincirlerine mahkum siyaset yapmak zorunda kalan, İstanbul'da kurulan talan ve yolsuzluk düzeninin vesayetinden kurtulamayan Özgür Özel'in milletimizin temiz iradesinde karşılığı yoktur.
Sen hırsızlara, rüşvetçilere siyasi kalkan olmaya, onların karşısında emir eri gibi hazır beklemeye devam edebilirsin."
SARIGÜL, YALIM VE BÖCEK GÖNDERMESİ: "BİRİLERİNİ UNUTMUŞSUN"
İnan, açıklamasının devamında kurultayda okunan mesajlara gönderme yaparak Mustafa Sarıgül, Özkan Yalım ve Muhittin Böcek üzerinden Özel'e yönelik rüşvet iddialarını gündeme getirdi:
"Ama...
Birilerini unutmuşsun...
Rüşvetini Vakko atkılara sarıp aldığın, viski şişeleriyle aldığın Mustafa Sarıgül'ün mesajını okutmayı unutmuşsun.
Rüşvetini VIP arabanın arka koltuğuna bıraktırdığın Özkan Yalım'ın mesajını okutmayı unutmuşsun.
Rüşvetini benzinlikte aldığın Muhittin Böcek'in mesajını okutmayı unutmuşsun.
İhmal etme, bunlar senin için önemli kişiler."
Kurultayı "mizansen" olarak nitelendiren İnan, ayrıca şu iddiayı dile getirdi:
"4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayından önce rüşvet dağıttığı iddiasıyla partisinden atılan Özgür Özel, bugün milletimizin karşısına sonuçları hüküm doğurmayan mizansen bir kurultayla çıkmıştır."
AVRUPALI SOSYALİSTLERDEN YENİ PARTİ'YE DESTEK
Yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin tartışmaların gölgesindeki kurultayda, Avrupa'dan gelen siyasi destek mesajları da öne çıktı. Avrupa Sosyalist Partisi Genel Başkanı Stefan Löfven, gönderdiği video mesajla Özel ve Yeni Parti'ye destek verdi.
Kurultaya fiziken katılmayan Löfven, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili dostlar, değerli yoldaşlar, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı olarak kongrenize hitap etmek benim için büyük bir onur. Bugün Ankara'da sizlerle birlikte olamasam da PES adına size açık bir mesaj iletmek istiyorum: Yanınızdayız ve birlikteyiz. YENİ Partinizin kurulması önemli bir siyasi duruştur."
İSVEÇ'TE PARLAMENTONUN GÜVENİNİ KAYBETMİŞTİ
Yeni Parti'ye dayanışma mesajı gönderen Löfven'in siyasi geçmişinde, başbakanlığı döneminde kaybettiği güvensizlik oylaması bulunuyor.
İsveç Parlamentosunda 21 Haziran 2021'de yapılan oylamada hükümetine yönelik güvensizlik önergesi kabul edilen Löfven, ülke tarihinde böyle bir oylamayı kaybeden ilk başbakan olmuştu. Oylamanın ardından erken seçim kararı almak yerine istifa yolunu seçen Löfven, 28 Haziran 2021'de istifasını açıklamıştı.
ÖZEL'İN DIŞ POLİTİKA MESAJINDA BATI İTTİFAKI ÖNE ÇIKTI
Avrupalı sosyalistlerin desteğinin salona taşındığı kurultayda Özel de partisinin dış politika yaklaşımını anlatırken Batı ittifakının bir parçası olduklarını vurguladı.
Avrupa Birliği üyeliği için Avrupalı siyasi parti liderlerinden destek imzaları aldıklarını belirten Özel, bu temasları partisinin dış politika çalışmalarına örnek gösterdi. Özel, aynı konuşmada Rusya, Çin, İran ve Türk cumhuriyetleriyle barışçıl ve kurumsal ilişkiler geliştirme hedefini de dile getirdi.
AVRUPA'DAN GELEN MESAJLARA ANADOLU YANITI
Kurultayda Avrupa'daki siyasi çevrelerden gelen desteğin öne çıkarılmasını eleştiren İnan ise siyasi karşılığın Anadolu'da ve sandıkta belirleneceğini vurguladı:
"Avrupa Sosyalistler Partisi'nin mesajının okunmasıyla başlayan bu kurultayın siyasi karşılığını, önümüzdeki seçimlerde Anadolu'nun yüksek feraseti belirleyecektir."
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