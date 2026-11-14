İsveç’te güvenini kaybeden isimden Özel’e destek mesajı!

AVRUPALI SOSYALİSTLERDEN YENİ PARTİ'YE DESTEK

Yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin tartışmaların gölgesindeki kurultayda, Avrupa'dan gelen siyasi destek mesajları da öne çıktı. Avrupa Sosyalist Partisi Genel Başkanı Stefan Löfven, gönderdiği video mesajla Özel ve Yeni Parti'ye destek verdi.

Kurultaya fiziken katılmayan Löfven, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, değerli yoldaşlar, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı olarak kongrenize hitap etmek benim için büyük bir onur. Bugün Ankara'da sizlerle birlikte olamasam da PES adına size açık bir mesaj iletmek istiyorum: Yanınızdayız ve birlikteyiz. YENİ Partinizin kurulması önemli bir siyasi duruştur."

İSVEÇ'TE PARLAMENTONUN GÜVENİNİ KAYBETMİŞTİ

Yeni Parti'ye dayanışma mesajı gönderen Löfven'in siyasi geçmişinde, başbakanlığı döneminde kaybettiği güvensizlik oylaması bulunuyor.

İsveç Parlamentosunda 21 Haziran 2021'de yapılan oylamada hükümetine yönelik güvensizlik önergesi kabul edilen Löfven, ülke tarihinde böyle bir oylamayı kaybeden ilk başbakan olmuştu. Oylamanın ardından erken seçim kararı almak yerine istifa yolunu seçen Löfven, 28 Haziran 2021'de istifasını açıklamıştı.