Katar basınında Türkiye manşetleri! Askeri iş birliği vurgusu: "Yeni bir dönüm noktası"
Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in İstanbul'da imzaladığı ortak savunma anlaşması, Katar basınının manşetlerine taşındı. Ankara ile Doha'nın askeri iş birliğinde attığı stratejik adım, Orta Doğu'daki güç dengeleri üzerinden mercek altına alındı. Al Jazeera, anlaşmanın bölgesel dengeleri değiştirip değiştirmeyeceğini sorgularken El Şark, zirveyi iki ülke ilişkilerinde "yeni bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İstanbul'da imza attığı anlaşmalar, Katar medyasının manşetlerine taşındı.
Ankara ile Doha arasında savunma alanında atılan stratejik adım, bölgesel güç dengeleri ve askeri caydırıcılık ekseninde değerlendirildi. Katar basını iki ülke arasındaki ortaklığın ulaştığı seviyeyi mercek altına alırken, Al Jazeera'nın "Katar ile Türkiye arasındaki ortak savunma anlaşması bölgedeki güç dengelerini değiştirir mi?" analizi öne çıktı. El Şark ise İstanbul'daki zirveyi iki ülke arasındaki ilişkilerde "yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'nda imzalanan anlaşmalar, Katar basınında kapsamlı haber ve analizlere konu oldu.
Katar'ın yerel gazeteleri El Şark ve The Peninsula ile uluslararası yayın kuruluşu Al Jazeera, İstanbul'daki zirvede alınan kararları farklı yönleriyle ele aldı.
Yayınlarda özellikle ortak savunma anlaşması, askeri iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenliği güçlendirmeye yönelik adımlar üzerinde duruldu.
THE PENINSULA'DAN ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASINA VURGU
Katar'ın İngilizce yayın yapan gazetelerinden The Peninsula, İstanbul'daki zirveyi "Katar Emiri ve Türkiye Cumhurbaşkanı ortak savunma anlaşması imzaladı" başlığıyla okuyucularına aktardı.
Gazete, Erdoğan ile Şeyh Temim'in bir araya geldiği toplantıda askeri iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan ortak savunma anlaşmasının imzalandığını belirtti.
Haberde, savunma alanındaki anlaşmanın yanı sıra tüketicinin korunması, piyasa denetimi, eğitim, barışın tesisi, uzlaşı ve anlaşmazlıkların çözümü konularında da iş birliği belgelerine imza atıldığı bilgisi paylaşıldı.
The Peninsula, Yüksek Stratejik Komitenin 12. toplantısına ilişkin ortak bildiriyi de yayımladı. Gazete, iki ülkenin herhangi bir dış silahlı saldırı karşısında ortak tutum sergileme ve bölgesel güvenliğe katkı sağlama yönündeki iradesini öne çıkardı.
AL JAZEERA'DAN GÜÇ DENGELERİNİ SORGULAYAN ANALİZ
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ve internet sitesi ise Türkiye ile Katar arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasını Orta Doğu'daki güvenlik dengeleri üzerinden değerlendirdi.
Al Jazeera, "Katar ile Türkiye arasındaki ortak savunma anlaşması bölgedeki güç dengelerini değiştirir mi?" başlıklı analizinde, anlaşmanın ABD ile İran arasındaki savaşın etkilerinin devam ettiği bir dönemde imzalandığına işaret etti.
Analizde, Orta Doğu ülkelerinin değişen güvenlik koşulları karşısında savunma alanında farklı ortaklıklara yöneldiği belirtildi.
Bölge ülkelerinin askeri caydırıcılıklarını artırmayı ve dış güçlere olan bağımlılıklarını azaltmayı hedeflediği değerlendirmesine yer verildi.
UZMANLAR ANLAŞMANIN ZAMANLAMASINI MERCEK ALTINA ALDI
Al Jazeera'nın analizinde görüşlerine yer verilen Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Abdullah Al Uteybi, ortak savunma anlaşmasının imzalandığı döneme vurgu yaptı.
Al Uteybi, bölgedeki askeri gerilimin yeniden tırmanma ihtimalinin ülkeleri savunma kapasitelerini güçlendirmeye yönelttiğini ifade etti.
Orta Doğu uzmanı Mahcub Züveyri ise anlaşmanın Ankara ile Doha arasındaki yüksek düzeydeki karşılıklı güveni yansıttığını belirtti.
Züveyri, ortak savunma sanayisi üretiminin Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin daha ileri bir aşamaya taşındığını gösterdiğini kaydetti.
Al Jazeera'nın analizinde ayrıca Türkiye'nin askeri ve teknolojik kapasitesi ile Katar'ın ekonomik ve diplomatik imkânlarının birbirini tamamladığı değerlendirmesine yer verildi.
EL ŞARK'TAN İSTANBUL ZİRVESİNE "DÖNÜM NOKTASI" YORUMU
Katar'ın Arapça yayımlanan gazetelerinden El Şark, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'nı iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından ele aldı.
Gazete, "Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komitesi: İki ülke arasındaki ortaklık ve koordinasyon sürecinde yeni bir dönüm noktası" başlıklı haberinde, Ankara ile Doha arasındaki iş birliğinin son yıllarda ulaştığı seviyeye odaklandı.
Katar Haber Ajansının (QNA) hazırladığı kapsamlı dosyayı yayımlayan El Şark, 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komitenin iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik iş birliğine kurumsal bir zemin oluşturduğunu vurguladı.
Haberde, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin yalnızca siyasi koordinasyondan ibaret olmadığına işaret edildi.
İki ülkenin savunma sanayisi, teknoloji, ekonomi, yatırım ve diplomatik arabuluculuk alanlarında da iş birliğini geliştirdiği belirtildi.
El Şark ayrıca mevcut bölgesel ve uluslararası koşulların Ankara ile Doha arasındaki yakın koordinasyonu her zamankinden daha önemli hale getirdiğini kaydetti.
GAZZE VE İRAN BAŞLIKLARINDA ORTAK TUTUM
Katar medyasının değerlendirmelerinde savunma alanındaki anlaşmaların yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgesel krizlerin barışçıl yollarla çözülmesine yönelik ortak yaklaşım da yer buldu.
Al Jazeera, toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriyi ayrıntılı biçimde aktararak Türkiye ve Katar'ın Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarı konusunda koordinasyonu sürdürme kararı aldığını belirtti.
Haberde, Ankara ve Doha'nın ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yöntemlerle çözülmesine yönelik ortak çağrıları da aktarıldı.
İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin yeniden sağlanması ve bölge ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi yönündeki ortak tutumuna da yer verildi.
SAVUNMADAN ENERJİYE İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Katar basını, Erdoğan ile Şeyh Temim'in başkanlığındaki toplantıda savunma alanıyla sınırlı kalmayan iş birliği başlıklarını da okuyucularına aktardı.
Haberlerde, enerji alanındaki ortaklığın çeşitlendirilmesi ve Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde verilen mesajlar öne çıkarıldı.
İstanbul'daki zirvede imzalanan anlaşmalar, Katar medyasında askeri iş birliği ve bölgesel güvenliğin yanı sıra enerji, ekonomi ve ticaret alanlarında iki ülke arasındaki ortaklığın gelişimi çerçevesinde değerlendirildi.