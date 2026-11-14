Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İstanbul'da imza attığı anlaşmalar, Katar medyasının manşetlerine taşındı.

Ankara ile Doha arasında savunma alanında atılan stratejik adım, bölgesel güç dengeleri ve askeri caydırıcılık ekseninde değerlendirildi. Katar basını iki ülke arasındaki ortaklığın ulaştığı seviyeyi mercek altına alırken, Al Jazeera'nın "Katar ile Türkiye arasındaki ortak savunma anlaşması bölgedeki güç dengelerini değiştirir mi?" analizi öne çıktı. El Şark ise İstanbul'daki zirveyi iki ülke arasındaki ilişkilerde "yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'nda imzalanan anlaşmalar, Katar basınında kapsamlı haber ve analizlere konu oldu.

Katar'ın yerel gazeteleri El Şark ve The Peninsula ile uluslararası yayın kuruluşu Al Jazeera, İstanbul'daki zirvede alınan kararları farklı yönleriyle ele aldı.

Yayınlarda özellikle ortak savunma anlaşması, askeri iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenliği güçlendirmeye yönelik adımlar üzerinde duruldu.