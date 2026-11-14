Görevden uzaklaştırılan 7 tutuklu belediye başkanı Yeni Parti'ye geçti!
CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı “arınma” sürecine karşı Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti, ilk olağan kurultayını rüşvet ve yolsuzluk iddialarının gölgesinde topladı. Ankara Arena'daki kurultayda, rüşvet alma, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma gibi suç isnatlarıyla tutuklanan yedi belediye başkanının CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun “Benim adamım, bizim partili” anlayışına yönelik tepkisi hafızalardaki yerini korurken, haklarında çeşitli iddialar bulunan kurmayların da Özel'in yeni Yeni Partisine katılmaları tartışmaları büyüttü.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan siyasi ayrışma, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin 14 Kasım'da Ankara'da topladığı ilk olağan kurultayla yeni bir aşamaya taşındı.
Kılıçdaroğlu'nun yolsuzlukla mücadele, siyasi ahlak ve parti içi arınma mesajlarının ardından CHP'den koparak yeni bir siyasi oluşum kuran Özel'in ilk kurultayında, haklarında çeşitli suç isnatları bulunan yedi tutuklu belediye başkanının partiye katılması dikkat çekti.
Görevden uzaklaştırılan belediye başkanların ortak mesajının kurultayda okunması, Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamalarıyla Özel'in yargı süreçlerine ilişkin siyasi yaklaşımı arasındaki görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ARINMA MESAJINA KURULTAYDAN YANIT
Mutlak butlan kararının ardından CHP yönetimini devralan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yolsuzluk iddialarından ve siyasi kirlilikten arındırılması gerektiğini savunmuştu.
Özgür Özel ve beraberindeki isimler ise bu süreçte CHP'den ayrılarak 24 Temmuz'da Yeni Parti'yi kurmuştu. Kılıçdaroğlu, ayrılığın hemen ardından yaptığı açıklamalarda siyasi ahlak vurgusunu öne çıkarmış, CHP'nin arınması gerektiği yönündeki mesajlarını sürdürmüştü.
Aradan geçen aylarda iki siyasi hareket arasındaki ayrışma devam ederken, Yeni Parti'nin ilk kurultayında tutuklu yedi belediye başkanının Özel'in liderliğinde siyasi mücadeleye devam edeceklerini açıklaması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.
RÜŞVET VE İRTİKAP DOSYALARIYLA GÜNDEME GELEN 7 BAŞKAN
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, ortak açıklamayla Yeni Parti'ye katılma kararı aldıklarını duyurdu.
Görevden uzaklaştırılan başkanlar, yaptıkları ortak açıklamada tutuklulukların siyasi müdahale niteliği taşıdığını iddia ederken, CHP'den ayrılarak Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'de siyasi mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.
Özel'in liderliğinde mücadelelerini sürdüreceklerini açıklayan isimlerin tutuklanmalarına dayanak gösterilen suç isnatları ise şöyle:
Rıza Akpolat: Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihale süreçlerine ilişkin soruşturmada rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü üyeliği suçlamaları gündeme geldi.
Alaattin Köseler: Beykoz Belediyesi'ndeki ihale ve imar işlemlerine yönelik soruşturmalarda ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlamalarıyla tutuklandı.
Resul Emrah Şahan: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve irtikap suçlarından tutuklandı.
Hasan Akgün: Büyükçekmece Belediyesi'ndeki soruşturmada rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlamalarıyla tutuklandı. İddianamede ayrıca çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama isnatları yer aldı.
Hasan Mutlu: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla tutuklandı.
Onursal Adıgüzel: Ataşehir Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet alma suçlamalarıyla tutuklandı.
Ali Ercan Akpolat: Adalar Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet alma suçlamalarıyla tutuklandı.
Farklı soruşturma ve davalar kapsamında tutuklu bulunan yedi ismin Yeni Parti çatısı altında buluşması, Kılıçdaroğlu'nun CHP'de başlattığı siyasi arınma tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
Görevden uzaklaştırılan başkanlara yöneltilen suçlamalar yargı süreçlerinin konusunu oluştururken, Özel'in liderliğindeki yeni siyasi oluşumun bu isimlere verdiği destek, hesap verebilirlik ve siyasi sorumluluk tartışmalarını da beraberinde getirdi.
"BENİM ADAMIM" DİYEREK KORUMAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar, yedi başkanın Yeni Parti'ye katılmasının ardından yeniden gündeme geldi.
Kılıçdaroğlu, 26 Eylül'de CHP milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Belediye başkanı oluyorsun, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun" ifadelerini kullanmıştı.
Yolsuzluk iddiaları karşısında siyasi yakınlıkların koruma gerekçesi olarak gösterilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili... Yok arkadaş!" sözleriyle dikkat çekmişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları, tutuklu belediye başkanlarının Yeni Parti'ye geçişinin ardından yeniden tartışma konusu oldu. CHP yönetimi yolsuzluk iddiaları karşısında hesap verebilirlik vurgusunu öne çıkarırken, Özel ve beraberindeki isimler soruşturmaların siyasi müdahale niteliği taşıdığını savunuyor.
KILIÇDAROĞLU "İÇİMİZE SIZDILAR" DEMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin tartışmalarda da sert ifadeler kullanmıştı.
"CHP'nin kurultaylarında para pul dönmez" diyen Kılıçdaroğlu, parti içindeki gelişmelere ilişkin "İçimize sızdılar" sözleriyle dikkat çekmişti.
Kılıçdaroğlu'nun siyasi ahlak ve parti içi arınmaya yönelik açıklamaları, Özgür Özel liderliğinde yeni bir siyasi oluşumun kurulmasının ardından iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını daha da görünür hale getirmişti.
Yeni Parti'nin ilk olağan kurultayında yedi tutuklu belediye başkanının katılımının açıklanması ise tartışmaları yeniden alevlendirdi.
YENİ TABELA, ESKİ YOLSUZLUK TARTIŞMALARI
CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan kopuşla kurulan Yeni Parti, ilk olağan kurultayını gerçekleştirirken belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları da yeniden gündemin merkezine yerleşti.
Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmesi gerektiğini savunduğu süreçte, farklı suç isnatlarıyla tutuklu bulunan yedi belediye başkanının Özel'in yanında saf tutması, iki siyasi hareketin hesap verebilirlik konusundaki yaklaşımlarını yeniden tartışmaya açtı.
Tutuklu başkanlar haklarındaki adli süreçleri siyasi müdahale olarak değerlendirirken, Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalarda parti aidiyetinin yolsuzluk iddialarının araştırılmasına engel olmaması gerektiği vurgusu öne çıkmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun "arınma" mesajlarının ardından CHP'den kopan kadroların kurduğu Yeni Parti'nin ilk kurultayına, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü suçlamalarıyla tutuklanan yedi belediye başkanının katılımı damga vurdu.
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