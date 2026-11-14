Görevden uzaklaştırılan 7 tutuklu belediye başkanı Yeni Parti'ye geçti!

Görevden uzaklaştırılan başkanlara yöneltilen suçlamalar yargı süreçlerinin konusunu oluştururken, Özel'in liderliğindeki yeni siyasi oluşumun bu isimlere verdiği destek, hesap verebilirlik ve siyasi sorumluluk tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Farklı soruşturma ve davalar kapsamında tutuklu bulunan yedi ismin Yeni Parti çatısı altında buluşması, Kılıçdaroğlu'nun CHP'de başlattığı siyasi arınma tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

"BENİM ADAMIM" DİYEREK KORUMAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar, yedi başkanın Yeni Parti'ye katılmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, 26 Eylül'de CHP milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Belediye başkanı oluyorsun, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

Yolsuzluk iddiaları karşısında siyasi yakınlıkların koruma gerekçesi olarak gösterilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili... Yok arkadaş!" sözleriyle dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları, tutuklu belediye başkanlarının Yeni Parti'ye geçişinin ardından yeniden tartışma konusu oldu. CHP yönetimi yolsuzluk iddiaları karşısında hesap verebilirlik vurgusunu öne çıkarırken, Özel ve beraberindeki isimler soruşturmaların siyasi müdahale niteliği taşıdığını savunuyor.