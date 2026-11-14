Başkan Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Paz Pereira ile görüştü: Ticaret ve iş birliği masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve ticari potansiyeli en üst seviyeye taşımak amacıyla 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi resmen masaya yatırıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.
Başkan Erdoğan, Bolivyalı mevkidaşı Pereira'yı resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından birbirlerine heyetlerini tanıtan liderler, baş başa görüşmeye geçti. İki ülke heyetlerinin de katılımıyla devam eden temaslar basına kapalı gerçekleştirildi.
DOLMABAHÇE'DE ÜST DÜZEY KATILIM
Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.
Türkiye ile Bolivya arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, ekonomik ve ticari iş birliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
TİCARETTE HEDEF 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİ
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, liderlerin İstanbul'daki buluşmasıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle karşılıklı yatırımların artırılması, Türk şirketlerinin Bolivya pazarındaki faaliyetlerinin genişletilmesi ve yeni ticaret kanallarının oluşturulması öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde gerçekleştirilen Türkiye-Bolivya Yuvarlak Masa Toplantısı'nda paylaşılan bilgilere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 820 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomik ilişkilerin daha geniş sektörlere yayılması hedeflenirken, ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıkarılması yönündeki beklentiler de dile getirildi.
ENERJİ VE MADENCİLİKTE YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI
Görüşmelerin dikkat çeken gündem başlıklarından birini de enerji ve madencilik alanındaki potansiyel iş birliği oluşturuyor.
Lityum başta olmak üzere zengin yer altı kaynaklarına sahip Bolivya, stratejik madenler ve enerji teknolojileri açısından önemli fırsatlar barındırıyor.
Bu kapsamda madencilik yatırımları, sanayi projeleri ve enerji teknolojilerinde iki ülke arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN LATİN AMERİKA AÇILIMINDA YENİ ADIM
Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira'nın Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik temasların artırılması bakımından da önem taşıyor.
Pereira, Türkiye'deki temasları öncesinde yaptığı açıklamada, yeni pazarlara ulaşmak, ülkesine uluslararası yatırım çekmek ve stratejik iş birlikleri geliştirmek istediklerini belirtmişti.
Bolivya yönetiminin Avrupa ve Asya pazarlarıyla ekonomik bağlarını güçlendirme hedefi doğrultusunda Türkiye ile yürüttüğü temaslar, Ankara'nın Latin Amerika ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler açısından da dikkat çekiyor.
PEREIRA'DAN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE YAKIN İLGİ
Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira, Türkiye programı kapsamında savunma sanayii şirketi ASELSAN'ı da ziyaret etti.
Ziyarette Türk savunma sanayiinin geliştirdiği ileri teknoloji sistemler hakkında bilgi alan Pereira, iki ülke arasında bu alanda oluşturulabilecek iş birliği imkanlarına ilişkin temaslarda bulundu.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şirketin teknolojik kabiliyetleri ve potansiyel iş birliği alanlarının değerlendirildiğini bildirdi.
DOLMABAHÇE'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi, son iki günde gerçekleştirilen üst düzey diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaptı.
Erdoğan, 13 Kasım'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile aynı adreste bir araya gelmişti. Türkiye ile Katar arasında savunma, ticaret ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı temasların ardından 14 Kasım'da Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ağırlandı.
İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmeye dair detaylar paylaşıldı:
"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi ziyaret eden Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bolivya'yı Latin Amerika'da önemli bir ortak olarak gördüğümüzü, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, gündemimizdeki anlaşmaların "kazan-kazan" anlayışı temelinde ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştireceğini, madencilik başta olmak üzere potansiyel alanlarda da adımlar atmayı sürdürebileceğimizi belirtti."