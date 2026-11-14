PEREIRA'DAN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE YAKIN İLGİ

Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira, Türkiye programı kapsamında savunma sanayii şirketi ASELSAN'ı da ziyaret etti.

Ziyarette Türk savunma sanayiinin geliştirdiği ileri teknoloji sistemler hakkında bilgi alan Pereira, iki ülke arasında bu alanda oluşturulabilecek iş birliği imkanlarına ilişkin temaslarda bulundu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şirketin teknolojik kabiliyetleri ve potansiyel iş birliği alanlarının değerlendirildiğini bildirdi.

DOLMABAHÇE'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi, son iki günde gerçekleştirilen üst düzey diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Erdoğan, 13 Kasım'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile aynı adreste bir araya gelmişti. Türkiye ile Katar arasında savunma, ticaret ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı temasların ardından 14 Kasım'da Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ağırlandı.

İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmeye dair detaylar paylaşıldı:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi ziyaret eden Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bolivya'yı Latin Amerika'da önemli bir ortak olarak gördüğümüzü, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, gündemimizdeki anlaşmaların "kazan-kazan" anlayışı temelinde ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştireceğini, madencilik başta olmak üzere potansiyel alanlarda da adımlar atmayı sürdürebileceğimizi belirtti."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

BOLİVYA