Mourinho, Muslera’ya tepki göstermişti! 2003’te aynısını yapmış

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçındaki son goldeki penaltıyı Muslera'nın kullanmasına tepki göstermişti.

Portekizli çalıştırıcı,"Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Portekizli teknik adamın 2003 yılında Porto'yu çalıştırdığı sırada da kazanılan penaltıyı kalecisine attırdığı ortaya çıktı. Mourinho'nun Porto'nun Varzim'e karşı 7-0 kazandığı maçta son goldeki penaltıyı şu an teknik direktörlük yapan kalecisi Nuno Esprito Santo'ya attırdığı ortaya çıktı.



MUSLERA İMZA DAĞITTI

Fernando Muslera dün İstinye Park'taki Puma mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.