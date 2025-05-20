PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mourinho, Muslera'ya tepki göstermişti! 2003'te aynısını yapmış

Galatasaray’ın penaltıyı Muslera’ya attırmasına büyük tepki gösteren Jose Mourinho’nun 2003 yılında Porto’yu çalıştırırken 7-0 kazandıkları Varzim maçında son golü penaltıdan kaleci Nuno Santo’ya kullandırdığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
Mourinho, Muslera’ya tepki göstermişti! 2003’te aynısını yapmış

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçındaki son goldeki penaltıyı Muslera'nın kullanmasına tepki göstermişti.

Portekizli çalıştırıcı,"Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Portekizli teknik adamın 2003 yılında Porto'yu çalıştırdığı sırada da kazanılan penaltıyı kalecisine attırdığı ortaya çıktı. Mourinho'nun Porto'nun Varzim'e karşı 7-0 kazandığı maçta son goldeki penaltıyı şu an teknik direktörlük yapan kalecisi Nuno Esprito Santo'ya attırdığı ortaya çıktı.

MUSLERA İMZA DAĞITTI
Fernando Muslera dün İstinye Park'taki Puma mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu! Terörsüz Türkiye mesajı: Meydanlarda halaylar çekilmeye, yaylalar şenlenmeye başladı
Bilal Erdoğan A Haber’de Etnospor’u anlattı: Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz | Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?
Türk Telekom
İşte gençlere destek! Devlet kesenin ağzını açtı | Kime, hangi imkanlar var?
Emekli aylık farkına çözüm masada | KDK mercek altına aldı!
Sözleriyle Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş
Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın son hali ortaya çıktı! Cinayet davasında tutuklu yargılanıyordu...
CANLI | Rusya - Ukrayna ateşkesi çıkmaza mı girdi? Trump ve Putin’den 2 saatlik tele zirvede neler konuşuldu? Liderlerden görüşme sonrası açıklama
Trafikte yol kesenler yandı: Hangi suçların cezası arttırılacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri anlattı
PKK’nın üst yapısı KCK’dan ilk sabotaj: Kandil’i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek
19 Mayıs’ta Gabar’da Terörsüz Türkiye yürüyüşü: Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek | İlk keşif kuyusundan numune alındı
20 milyon liralık lüks araç böyle yandı! Sahibi Beşiktaş Başkanı’nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı
100 yılık soru 100 yıllık tartışma! Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış emrini kim verdi?
Mahsun Kırmızıgül’ün Kardeşlik Türküsü çalıntı çıktı! Rezil gecede Ahmet Kaya’yı linç edenleri alkış tuttu
Galatasaray’da şampiyonluk sonrası ayrılık! İlk transferi duyurdular
CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?
Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantı! Gözler yarın ABD’de olacak
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği
DEM Parti siyasi parti turuna çıkıyor! İşte heyetteki isimler
Eski ABD Başkanı Biden 4. evre prostat kanserine yakalandı! Kemiklerine kadar yayıldı... Trump’tan açıklama