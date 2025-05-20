Devler ligi için ince ihtimaller

3. Ön Eleme'de Fenerbahçe ile birlikte Benfica; Feyenoord ve Nice yer alacak. Kanarya'nın UEFA puanı Benfica ve Feyenoord'dan daha az.

Ancak Nice'ten daha yüksek. Belçika ikincisi de 3. Ön Eleme'de yer alacak. İhtimal dahilindeki Saint-Gilloise'nin puanı Fenerbahçe'den az ikinci Club Brugge'ün ise daha yüksek.

Fenerbahçe, bu turu geçtikten sonra play-off turuna kalacak. Sonra 3. Ön Eleme'den çıkacak olan diğer 3 takımdan biriyle eşleşecek. Diğer rakipler şöyle: Rangers (İskoçya), Panathinaikos (Yunanistan), Brann (Norveç), Viktoria Plzen veya Banik Ostrava (Çekya), Servette veya Young Boys (İsviçre), Avusturya Ligi ikincisi (Sturm Graz, Austria Wien, Wolfsberger veya Salzburg).