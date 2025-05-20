Bandırmaspor’dan final için dev adım

Trendyol 1.Lig Yükselme Play-Off 2. tur ilk maçında Bandırmaspor deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Maçın 12. dakikasında Diony 3 oyuncudan sıyrılıp yaptığı vuruşla Bandırmaspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. 27'de Hasani sol ayağının içiyle uzak köşeye şık bir vuruş yaparak skoru eşitledi.

47'de Murat Cem İbrahim'in pasında topu ağlara göndererek Bandırmaspor'u 2-1 öne geçirdi. 60'da kazanılan penaltıyı kullanan Messaoudi durumu 3-1 yaptı. 88'de Paixao karşılaşmanın skorunu ilan eden golü kaydetti: 4-1.