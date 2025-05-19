PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom Kayseri'yi devirdi! 25. şampiyonluğunu resmen ilan etti | Formasına 5. yıldızı da ekledi

Galatasaray baştan sona zirvede götürdüğü ligi zirvede bitirdi. Okan Buruk üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçti. Kayseri önünde Osimhen, Barış ve Muslera (pen.) ile gülen Cimbom taraftarını yine mest etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
Cimbom Kayseri’yi devirdi! 25. şampiyonluğunu resmen ilan etti | Formasına 5. yıldızı da ekledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ve şampiyon Galatasaray... Sarı- Kırmızılılar taraftarı önünde Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala tarihindeki 25. şampiyonluğunu garantiledi. Cimbom böylece göğsüne 5. yıldızı takmaya da hak kazandı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk'un ekibi sezonu duble ile tamamlama başarısını da gösterdi.

TARAFTAR İSTEDİ, MUSLERA ATTI
Kayserispor önünde çok üstün bir futbol sergileyen Galatasaray 26. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Sarı- Kırmızılılar 31. dakikada Barış Alper Yılmaz ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıyı adeta idman temposunda oynayan 89. dakikada penaltı kazandı. Taraftarın yoğun tezahüratı sonrası penaltı noktasına gelen kaptan Fernando Muslera skoru 3-0'a getirdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Rams Park bayram yerine döndü. Galatasaraylı futbolcular sonuna kadar hak ettikleri şampiyonluğu taraftarıyla beraber doyasıya kutladı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, "2024-25 Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" dedi.

CİMBOM PARA BASACAK!
Tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ekonomik anlamda da büyük gelirlerin sahibi olacak. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan yaklaşık 300 milyon lirayı kasasına koyacak. Direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 20 milyon Euro gelir elde edecek. Yayın gelirleri ve başarı bonusarıyla beraber bu paranın 40 milyon Euro'ya ulaşması bekleniyor.

GOL ANONSU HAİLEY OSİMHEN'DEN
Dün Rams Park'ta tam anlamıyla Victor Osimhen çılgınlığı vardı. Tribünlerde Nijeryalı yıldız için pankartlar asılırken, maç öncesi seranomide çocukların ilgisi görülmeye değerdi. Osimhen'in attığı golün stattaki anonsunu da kızı Hailey'in yapması alkış topladı.

MOURINHO GÖNDERMESİ
Maçın bitimine kısa bir süre kala Galatasaray kulübesinden yayıncı kuruluşun kamerasının önüne üzerinde "The Real One" yazan ve 4 yıldız olan bir bilgisayar bırakıldı. Böylece Mourinho'ya gönderme yapılmış oldu.

HOŞ BULDUK DEVLER LİGİ
Galatasaray dünkü zaferiyle beraber direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazandı. Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi ön eleme maçı oynamadan ligi katılım gösterecek. Dünkü maçın hemen ardından statta Şampiyonlar Ligi müziğinin çalması da dikkat çekti.

SÜPER KUPA'DA RAKİP TRABZON
Ligde şampiyonluk düğümünün resmen çözülmesi sonrası Süper Kupa'da Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor oldu. Fenerbahçe ise ocak ayındaki eşleşmede ligi üçüncü bitirecek takımla karşı karşıya gelecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye merkez olacak! Karadeniz’de 75 milyar metreküplük gaz keşfi: Değeri 320 milyar dolar
Emekliye en az 17 bin TL! Taban aylık ne zaman artacak? Hangi formüller ele alınacak? Kime, nasıl yansıyacak?
Türk Telekom
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç
Kıbrıs’ta otel krizine Yıldız Tilbe’den alkışlanacak hareket! Kapris yapmadı cebinden ödedi
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM Parti’den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
Koza Altın
MHP lideri Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçtik
Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı
5 yıldızlı şampiyon! Galatasaray - Kayserispor: 3-0 | MAÇ SONUCU
Türkiye’de demografik çöküş tehlikesi! Yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 22 arttı! 2050 uyarısı
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!
Teselli galibiyeti! Fenerbahçe - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi
’Ekosistem’in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı
İsrail’den Gazze’de kalıcı işgal planı! Gideon’un Savaş Arabaları katliamı... Kansız siyonistler bebekleri bile şehit etti
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Aylık başvurusu yapan ikramiye alabilecek mi?
Ali Koç dernek bastı! Münakaşa yaşadığı isim her şeyi anlattı: Başkanlığım biterse seninle özel olarak uğraşacağım tehdidi
24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı
Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacak