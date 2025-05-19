Cimbom Kayseri’yi devirdi! 25. şampiyonluğunu resmen ilan etti | Formasına 5. yıldızı da ekledi

Ve şampiyon Galatasaray... Sarı- Kırmızılılar taraftarı önünde Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala tarihindeki 25. şampiyonluğunu garantiledi. Cimbom böylece göğsüne 5. yıldızı takmaya da hak kazandı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk'un ekibi sezonu duble ile tamamlama başarısını da gösterdi.

TARAFTAR İSTEDİ, MUSLERA ATTI

Kayserispor önünde çok üstün bir futbol sergileyen Galatasaray 26. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Sarı- Kırmızılılar 31. dakikada Barış Alper Yılmaz ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıyı adeta idman temposunda oynayan 89. dakikada penaltı kazandı. Taraftarın yoğun tezahüratı sonrası penaltı noktasına gelen kaptan Fernando Muslera skoru 3-0'a getirdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Rams Park bayram yerine döndü. Galatasaraylı futbolcular sonuna kadar hak ettikleri şampiyonluğu taraftarıyla beraber doyasıya kutladı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, "2024-25 Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" dedi.

CİMBOM PARA BASACAK!

Tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ekonomik anlamda da büyük gelirlerin sahibi olacak. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan yaklaşık 300 milyon lirayı kasasına koyacak. Direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 20 milyon Euro gelir elde edecek. Yayın gelirleri ve başarı bonusarıyla beraber bu paranın 40 milyon Euro'ya ulaşması bekleniyor.

GOL ANONSU HAİLEY OSİMHEN'DEN

Dün Rams Park'ta tam anlamıyla Victor Osimhen çılgınlığı vardı. Tribünlerde Nijeryalı yıldız için pankartlar asılırken, maç öncesi seranomide çocukların ilgisi görülmeye değerdi. Osimhen'in attığı golün stattaki anonsunu da kızı Hailey'in yapması alkış topladı.



MOURINHO GÖNDERMESİ

Maçın bitimine kısa bir süre kala Galatasaray kulübesinden yayıncı kuruluşun kamerasının önüne üzerinde "The Real One" yazan ve 4 yıldız olan bir bilgisayar bırakıldı. Böylece Mourinho'ya gönderme yapılmış oldu.



HOŞ BULDUK DEVLER LİGİ

Galatasaray dünkü zaferiyle beraber direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazandı. Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi ön eleme maçı oynamadan ligi katılım gösterecek. Dünkü maçın hemen ardından statta Şampiyonlar Ligi müziğinin çalması da dikkat çekti.

SÜPER KUPA'DA RAKİP TRABZON

Ligde şampiyonluk düğümünün resmen çözülmesi sonrası Süper Kupa'da Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor oldu. Fenerbahçe ise ocak ayındaki eşleşmede ligi üçüncü bitirecek takımla karşı karşıya gelecek.