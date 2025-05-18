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Puan farkla lider olan Cimbom’un kritik sınavı saat 19.00’da başlayacak!

Bitime 3 hafta kala çok büyük bir avantajı olan Sarı-Kırmızılılar sahaya 25. şampiyonluk için çıkacak. Buruk’un ekibi berabere kalsa bile göğsüne 5. yıldızı takacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025
Puan farkla lider olan Cimbom’un kritik sınavı saat 19.00’da başlayacak!

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Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir. Müthiş bir performans göstererek son 3 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren lider Galatasaray bu akşam evinde Kayserispor'la karşılaşacak. Cimbom eğer 19.00'da başlayacak maçta sahadan 1 puanla bile ayrılırsa üst üste 3. ve tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaşacak.

Okan Buruk'un ekibi böylece Türkiye'de göğsüne 5. yıldızı ilk takan takım da olacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray bu akşam da istediğini alıp sezonu duble ile tamamlamak istiyor. Zirvenin takipçisi olan ancak şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe ise bu akşam 19.00'da Eyüpspor'la evinde mücadele edecek.

EVİNDE YENİLGİSİ YOK
Kritik 90 dakika öncesinde Galatasaray'da eksik bulunmuyor. Cimbom ayrıca sahasındaki son 16 lig maçında hiç mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Galatasaray bu sezon RAMS Park'ta 16 lig maçında 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

5. YILDIZ HAZIRLIĞI ASLANTEPE'DE
Şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da gözler bir yandan da Kayserispor maçı sonrası yapılacak kutlamalara çevrildi. Sarı-Kırmızılı yönetim takımın konsantrasyonunu aşağıya çekmeme adına hazırlıkları gizli bir şekilde yapsa da çok hummalı bir çalışma olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre maç sonunda havai fişek ve lazer göstesi planlanıyor. Ayrıza zemine üzerinde 5 yıldız olan sahne konulacak.

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