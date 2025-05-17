Galatasaray yönetimi eski yıldızıyla ilgili resmi start veriyor: Boey harekatı başlıyor

Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası zaferini yaşayan Galatasaray yarın da Kayserispor önünde şampiyonluk sevincini yaşamak istiyor. 1 puan alması halinde bile mutlu sona ulaşacak olan Sarı- Kırmızılılar'da hedef, önümüzdeki hafta başından itibaren artık tamamen transfere odaklanmak. Yeni sezonda Avrupa'da önemli başarılar için çok kaliteli bir kadro kurmak isteyen yönetimin listesinde ilk sırada Sacha Boey yer alıyor.



Teknik direktör Okan Buruk'un yeniden takımında görmek istediği Fransız sağ bekle alakalı resmi görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Bayern Münih'le masaya oturarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Alman kulübünün yeni sezon planlarında yer almayan Sacha Boey'i 20-25 milyon Euro seviyelerinde bir rakama satmak istediği ancak böyle bir teklifin gelmesinin çok zor olduğu ifade ediliyor.



Bu nedenle Bayern'in kiralama formülüne sıcak bakabileceği belirtiliyor. Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında 30 milyon Euro karşılığında sattığı 24 yaşındaki futbolcu Bayern'de bu sezon yalnızca 16 maçta forma giydi.



TFF'YE 3. LİG TEPKİSİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, 3. Lig kulüplerinin kadrosunda yeni sezondan itibaren 2000 ve öncesi doğan en fazla 5 futbolcu bulundurabileceğini duyurmuştu. Bu karara önemli yıldızlardan tepki mesajları gelmeye başladı. Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci ve Yunus Akgün başta olmak üzere çok sayıda isim TFF'den bu kararını gözden geçirmesini istedi.

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