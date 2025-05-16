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Gitmen lazım beceremiyorsun

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında gerekirse başkan adayı olacağını söyledi... Uslu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a istifa çağrısında bulunarak “Gitmen lazım. Başkanlığı beceremiyorsun” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
Gitmen lazım beceremiyorsun

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Bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışının 8 puan uzağında kalan Fenerbahçe'de yönetime eleştiriler artmıştı. Gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıklamıştı... Sarı - Lacivertliler'in eski yöneticisi Mahmut Uslu ise uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uslu "7 senedir yaşamadığımız her şeyi Ali Koç döneminde yaşadık.

Onun için gitmesini istiyoruz. Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var, bunu kaldırmazsak başarılı olamayız. Sayın başkan, onun için gitmen lazım. Sen Fenerbahçe başkanlığını beceremiyorsun. Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur... Bekle; çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. İmzayla gidersen olmaz. Şampiyon yapsaydın bu problemler olmazdı. Artık Fenerbahçe'nin hakikaten ihtiyacı var. Çocuklar ağlıyor, gençler ağlıyor. Adam 40 yaşına gelmiş gözyaşlarını görüyorum. İnsanlar üzülüyor" diye konuştu.

F.BAHÇE ÇİFTLİK DEĞİL
DEMOKRASİNİN önemini anlatan Uslu "Burası kimsenin babasının çiftliği olmuyor. Ben tek başına bir insanım, benim bağlı olduğum kimse yok" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN İSYANI
Koç'a sitem eden Uslu "Napoli'ye o kadar oyuncu verdin ilişkilerin var. Osimhen ülkeye gelince nasıl senin haberin olmaz? Nasıl diyaloğun olmaz, ne biçim başkanlık bu?" dedi.

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