Kupada final heyecanı! Hem Galatasaray’ın hem de Trabzonspor’un tek hedefi kazanmak

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Trabzonspor'da teknik direktörler Fatih Tekke ve Okan Buruk takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İki takım da birbirini tanıyor. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce kupayı almak istiyoruz. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Güçlerini biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru oynayarak kazanmak istiyoruz. Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI KADROSU

Güçlü bir takım ile karşılaşacaklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise "Taraftarı çok üzdük, biz geldikten sonra bu durum biraz olsun duruldu. Bir özür maçı gibi, ayrıca Trabzonspor'un Avrupa'ya gidiyor olması lazım. Cümleleri kurmak kolay ama karşımızda Galatasaray gerçeği var. Belki de Türkiye tarihinin en pahalı, dinamik bir kadrosu... Ama karşılarında bu kupayı isteyen bir takım görecekler umarım. Hak eden kazansın, futbol dışında bir şey konuşulmasın. Kupayı çok istiyoruz, gücümüzden daha fazla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAK EDEN KAZANSIN

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk final ile ilgili konuştu. Öztürk, "Bir önceki maç bu maça ölçü değil. Oradaki motivasyonumuz şampiyonluktu, Trabzonspor'un motivasyonu ise 3 puanla taraftarını mutlu etmekti. Bu maç ise iki taraf için hayati derecede önemli. Bir 90 dakika, belki bir 30 dakika uzatma ve belki penaltılar ve sonunda da kupa. İnşallah hakemin konuşulmadığı ve hak edenin kazandığı bir maç olur" dedi.

ERTUĞRUL DOĞAN: KUPAYI KALDIRACAĞIZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Futbol Plus'a özel açıklamalarda bulundu. Doğan,"İnşallah bir aksilik yaşamayacağız ve kupayı kaldıracağız" dedi. Doğan transferle ilgili de,"Hocamızın istediği nokta atışı 4-5 transfer var. Görüşmeler devam ediyor. Yaklaşık 20 gündür 2-3 isim belli. 2-3 isim daha gelecek bekliyoruz. İnşallah kampa yetiştireceğiz" dedi.

EN KRİTİK MAÇIMIZ

Fırtına'nın kaptanı Uğurcan Çakır dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven, "Bu sezon takım olarak dalgalı bir performansımız oldu. Bizim adımıza sezonun en kritik maçı. Kupayı alarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Uğurcan hafif sakatlığına rağmen kendisini iyi hissettiğini söyledi.

19. KUPADAN DAHA ÖNEMLİ

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera final öncesi, "Yarın (bugün) çok önemli. Bu hafta, sezon başında koyduğumuz hedeflere ulaşmaya çok yakınız. İnşallah da yarın (bugün) galip geleceğiz" şeklinde konuştu. Muslera, "19 kupa ile tarihe ismimi yazdırmak beni mutlu eder ama şu anda yarınki (bugün) maç en önemlisi" ifadelerini kullandı.